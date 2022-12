I cortometraggi dell’Icma che verranno proiettati per l’inaugurazione di Cinelandia a Busto Arsizio

Domani, sabato 10 dicembre, aprirà le porte per la prima volta al pubblico il nuovo cinema multisala di Busto Arsizio targato Cinelandia. Per l’occasione si terrà un evento che esalterà il connubio tra la città e il cinema, voluto dall’amministrazione comunale, dedicato alla scuola di cinema Michelangelo Antonioni.

Durante l’intero settimana del 10/11 dicembre verranno proiettati una serie di cortometraggi realizzati dagli studenti dell’istituto che ha sede a Villa Calcaterra di Sacconago, ai quali si aggiungono il video promo dell’Istituto Antonioni e il video History del B.A. Film Festival, con la Gallery di ospiti delle passate edizioni e le date del 2023. Di seguito i titoli

ROBOT E MARGHERITE di Viola Folador (15′)

Premi: Miglior Cortometraggio della città di Acquaviva al Piceno Film Festival, Miglior corto per giuria speciale e

Young all’I-Fest International Film Festival, Menzione speciale al BCN Fantasy Film Fest.

Selezioni: Capri Hollywood the International Film Festival, KINOLUB International film festival for Children and

Youth, Intemational film festival for Children and Youth “Hero”, Busan International Kids and Youth film festival, BCT festival nazionale del cinema e della televisione, Bachi da Setola – PerSe Visioni, ETNA comics, ICFF – Italian Contemporary film festival, Festival del cinema Colonna, Phlegraen Film Festival (nominati come miglior regia e miglior fotografia), Faludi Film Festival, Figari Film Festival, Olhares do meditteraneo – woman’s film festival

LA VIAGGIATRICE di Ludovica Zedda (12’56”)

Afrodite Shorts: premio scuole

Florence Film Awards: premio miglior film studentesco

WAG Film Festival: miglior cortometraggio nella categoria Nuove prospettive

Award Winner – CineFuturaFest

semifinalista al Waco F&F International Film Festival in Texas

SCREWDRIVER di Max Croci (15’57”)

1° Premio Cortinametraggio 2013

III° Premio Festival del Corto D’autore 2012; Miglior Sceneggiatura, Miglior Cast Femminile

JUST A JOKE di Max Croci (10’38”)

|° Premio International Film Festival Manhattan IFFM 2012

LA GUARIGIONE di Vittorio Rifranti (23’25”)

Best short film al Rameshwaram International Film Festival (2021)

Honorable Mention al London Seasonal Short Film Festival (2021)

Premio per la Migliore Fotografia di Francesco Diaz al Kosice Film Festival (2022)

LE DITA di Viola Folador (8’45”)

In collaborazione con Gruppo Terziario Donna della provincia di Varese.

RUGBY A REGOLA D’ARTE di Andrea W. Castellanza e Vito Signorile (12’10*)

In collaborazione con Mediafrineds ONLUS.

PRESS PLAY di Luca Casartelli (9’46*)

Trieste Science+ Fiction Festival

Cefalù film festival

Short Film Showcase (festival collegato a National Geographic)