Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 16, 17 e 18 dicembre

Si accendono i presepi a Porto Ceresio in Sala Luraschi e per le vie del paese mentre e a Gemonio in occasione della rappresentazione sacra polenta per tutti in piazza. Dopo la messa di mezzanotte tornano il falò e il vin brulé. A Vedano Olona il Natale si trasforma con la magia di Harry Potter. il centro del paese accoglie un’originale festa di Natale dove non mancheranno le bancarelle degli hobbisti, i negozi aperti, punti ristoro e un trenino che partirà dal binario 9 e ¾. Concerto di Gala del Corpo Filarmonico di Malnate aspettando il 170° al palazzetto di via Gasparotto mentre il concerto di Natale del Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago vuole augurare buone feste e aprire i festeggiamenti per i 160 anni.

EVENTI SPONSORIZZATI

CASTIGLIONE OLONA – Ultimo appuntamento del 2022 con gli eventi di “Storie di pietre e di uomini”, il programma di escursioni organizzate dal Parco Pineta per celebrare i 20 anni del Parco Valle del Lanza. Tutte le informazioni

CASALE LITTA – Tornano, con una veste tutta nuova, i mercatini di Natale a Villadosia, con il patrocinio del Comune di Casale Litta. L’area espositiva sarà allestita lungo via Gramsci. Tutte le informazioni

JERAGO – La banda di Jerago vuole così augurare a tutti buon Natale e prepararsi a un anno importante che vedrà il sodalizio spegnere le sue prime 160 candeline. Appuntamento per domenica 18 dicembre. Tutte le informazioni

MORNAGO – Sabato 17 dicembre dalle 14 alle 19 a Mornago sarà possibile incontrare Babbo Natale. L’evento si svolgerà alla Cascina Bosco Grosso dalle 14 alle 19 e ci saranno truccabimbi, lavoretti di carta, varie attività ludiche e giro in pony. Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Ultimo appuntamento con Winter Events di Raf Bistrot. Sabato 17 dicembre, dalle 19.30, apericena a buffet con consumazione inclusa. Tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – Un’esperienza‎ unica‎ in‎ attesa‎ del‎ Natale‎, tra‎ tante originali idee regalo‎ e‎ uno‎ squisito‎ “Christmas tea” da gustare in compagnia di amici e persone care, in un ambiente elegante e internazionale. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it. Inoltre, è attivo in homepage lo Speciale Natale dove tutte le attività potranno promuovere prodotti ed eventi. Tutte le informazioni

INCONTRI

CASSANO MAGNAGO – Il doppiatore di Vegeta Gianluca Iacono alla Japan Toys Exhibition a Cassano Magnago. Iacono sarà all’ex chiesa di San Giulio sabato 17 dicembre; dopo l’incontro ci sarà la cerimonia del tè e la tradizionale vestizione – Tutte le informazioni

VARESE – Tratta e lo sfruttamento sessuale. L’iniziativa di sensibilizzazione al salone Acli di Varese. Appuntamento a sabato 17 e domenica 18 dicembre con un’installazione teatrale che vuole invitare il pubblico a guardare oltre l’apparenza – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Una visita guidata a Castiglione Olona tra Collegiata, Battistero e palazzo Branda Castiglioni. Per il suo ultimo appuntamento dell’anno, il MuLM – il Museo più Lungo del Mondo dedicato alla Valle Olona – ha scelto uno dei borghi più belli della provincia di Varese. Ecco come prenotare la visita – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Ricette da gustare, a Castiglione Olona l’antologia tra cucina e giallo. Venerdì 16 dicembre l’associazione Borgo antico presenta “Hostaria Patrizia, ricette da gustare tra un mistero e l’altro”. L’appuntamento è per le 18,30 al Caffè Lucioni, con prenotazione obbligatoria – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Cascina dei Poveri, luogo del cuore”. Domenica 18 dicembre alle 17 ci saranno gli autori di Alfredo Castiglioni e Tito Olivato del libro pubblicato dalla Città di Busto Arsizio – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Giorgio Faccincani ospite alla Galleria Boragno per presentare “Storie di design”. Venerdì 16 dicembre alle 18 l’autore dialogherà con Antonio Maria Pecchini e Claudio Borghi – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Al Chiostro di Voltorre la presentazione del volume “Terra e gente- Appunti e storie di lago e di montagna”. Appuntamento sabato 17 dicembre. Sarà ospite il magistrato e scrittore Giuseppe Battarino – Tutte le informazioni

COSA FARE A VARESE CITTA’ – Tutti gli eventi del fine settimana. Concerti, spettacoli e mercatini di Natale colorano il weekend della Città Giardino – Tutte le informazioni

CHE FARE SUL LAGO MAGGIORE – Il weekend del 16, 17 e 18 dicembre sul Lago Maggiore. Mercatini di Natale, concerti, spettacoli e laboratori: un weekend ricco di appuntamenti per tutti i gusti sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

SPECIALE NATALE

INCONTRI

GALLARATE – Il gruppo facebook “Gallarate è…” si ritrova per Natale. Un raduno per tutti gli iscritti al Parco Bassetti, con tanto di piccolo regalo per chi partecipa – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Il dono e la nascita, Natale protagonista degli incontri in biblioteca a Gazzada Schianno. Due nuovi appuntamenti con la biblioterapia dello sviluppo a cura di Alessandra Manzoni, sabato 17 e domenica 18 dicembre. Ecco come prenotare – Tutte le informazioni

FESTE E MERCATINI

LEGGIUNO – Dall’oratorio al bosco “incantato”, Leggiuno accende le sue Lucine di Natale. Fino all’8 gennaio. “Spero piacciano tanto, quanto le amo io”, commenta l’ideatore Lino Betti – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio tanti presepi in Sala Luraschi e per le vie del paese. Domenica 18 dicembre alle 16,30 in Sala Luraschi si inaugura la 16esima edizione della Mostra dei presepi e apre la passeggiata con tante natività da scoprire per le vie del borgo – Tutte le informazioni

CASTRONNO – All’area feste di Castronno arriva Babbo Natale. Domenica 18 dicembre dalle 10 alle 17 grandi e bambini saranno intrattenuti dalle tante iniziative organizzate dalla Pro Loco di Castronno – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – Tra Babbo Natale e la musica della Filarmonica, il Natale in piazza a Lonate Pozzolo. Appuntamento a domenica 18 dicembre in piazza Sant’Ambrogio – Tutte le informazioni

MALNATE – Tutto pronto per la giornata di MalnatèNatale. Domenica un’intera giornata di divertimento, giochi per i bambini e per i grandi, mercatini. Organizza il Vespa Club insieme al Comune – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – Un trattore con il cappello di Babbo Natale annuncia la festa a Caronno Varesino. Appuntamento domenica 18: giochi e bevande calde dalle ore 14.30 al Rifugio Felicità, piazza Rodari, incrocio via Montello, per la gioia dei bambini – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – A Vedano Olona il Natale si trasforma con la magia di Harry Potter. Domenica 18 dicembre tutto il centro del paese si trasformerà per un’originale festa di Natale dove non mancheranno le bancarelle degli hobbisti, i negozi aperti, punti ristoro e un trenino che partirà dal binario 9 e ¾ – Tutte le informazioni

VARESE – Open Day e Festa di Natale alla Scuola Primaria Settembrini di Varese. Un vero viaggio tra le aule con le presentazioni dei singoli corsi e progetti, la proposta didattica e formativa – Tutte le informazioni

MARNATE – A Marnate il Natale arriva..di corsa. Domenica 18 dicembre a Marnate è in programma una giornata di festa per il Natale, fra mercatini, musica, brindisi e la corsa dei Babbo Natale – Tutte le informazioni

AZZATE – Nel centro storico di Azzate una grande festa di Natale. Giochi antichi, visita al presepe, sfida di scacchi, musica, cibo caldo e visita guidata al palazzo comunale nel ricco pomeriggio organizzato da amministrazione e Pro Loco – Tutte le informazioni

GEMONIO – Polenta in piazza e presepio in chiesa di San Pietro: a Gemonio è Natale. Programma ricco in paese: due concerti nelle chiese, l’arrivo di Babbo Natale, la polenta e i presepi. E dopo la messa di mezzanotte tornano il falò in piazza e il vin brulé – Tutte le informazioni

SALTRIO – A Saltrio una domenica di festa con il mercatino di Natale, giochi, musica e spettacoli. Domenica 18 dicembre il paese si anima con una giornata di eventi natalizi, dal mercatino alla corsa dei Babbo Natale, con musica, spettacoli e giochi per i bambini – Tutte le informazioni

CUNARDO – A Cunardo la magia delle lucine accende il Natale dedicato a Giada e Alessio. Domenica 18 dicembre, dalle 16 alle 20, la famiglia Santandrea aprirà i cancelli del suo giardino incantato, dove ad aspettare i bambini ci saranno Babbo Natale e i suoi elfi che riceveranno le letterine e consegneranno l’attestato di “bravo bambino” – Tutte le informazioni

VARESE – Gli studenti dell’Einaudi di Varese in piazza con il Christmas Market. La scuola ha organizzato due eventi per questo Natale: un mercatino in piazza Carducci sabato 17 dicembre e una festa a scuola “interculturale” in ogni classe – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – “La musica racconta il Natale”, Concerto d’organo di Davide Paleari a Casbeno. Alla Chiesa San Vittore Martire appuntamento con la musica sabato 17 dicembre – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Auguri in piazza e il Concerto di Natale a Lavena Ponte Tresa. Sabato 17 dicembre alle 17,30 gli auguri con l’Amministrazione comunale in piazza Sangiorgio e alle 20,30 il tradizionale Concerto di Natale nella chiesa del Santissimo Sacramento – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Chitarre nella Chiesa di San Giorgio a Schianno aspettando il Natale. Appuntamento domenica 18 dicembre alle ore 16.30: si esibiranno i chitarristi Donato D’Antonio e Tilt Peterson – Tutte le informazioni

CUGLIATE FABIASCO – Concerto di Gala del corpo musicale di Cugliate Fabiasco. Il concerto si terrà sabato 17 dicembre sotto la direzione di Daniele Canuto nella Chiesa di San Giulio con inizio alle ore 21 – Tutte le informazioni

MALNATE – Concerto di Gala 2022 del Corpo Filarmonico di Malnate, aspettando il 170°. Appuntamento per sabato 17 dicembre al palazzetto di via Gasparotto per il tradizionale concerto natalizio della banda – Tutte le informazioni

GALLARATE– La Corale San Cristoforo in concerto nella basilica di Gallarate. Sabato l’evento “Armonie di Natale” proporrà un percorso che parte dai canti gregoriani e arriva fino ai giorni nostri – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – Il Natale si accende a Cuveglio con le note di Musicuvia. Il prossimo 18 dicembre, la Chiesa storica di San Lorenzo accoglierà il gruppo Corale Amadeus – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Il “galà di Natale” porta musica classica e natalizia a Induno Olona. L’appuntamento è per sabato sera con un quartetto che proporrà brani – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO– Domenica 18 dicembre, concerto di Natale del Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago. La banda di Jerago vuole così augurare a tutti buon Natale e prepararsi a un anno importante che vedrà il sodalizio spegnere le sue prime 160 candeline – Tutte le informazioni