Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 2, 3 e 4 dicembre

Il contro alla rovescia è iniziato e con il primo fine settimana di dicembre si entra nel pieno delle feste di Natale con l’accensione delle luminarie e degli alberi di Natale e tantissimi eventi. Dalla Valcuvia alla Valmarchirolo c’è l’imbarazzo della scelta.

Attenzione: il tempo non sarà dei migliori, verificate con gli organizzatori che le manifestazioni restino confermate.

IL METEO DEL FINE SETTIMANA – Non sarà un fine settimana di bel tempo. Per il fine settimana è previsto cielo grigio, freddo e pioggia: un clima squisitamente autunnale, in linea con la stagione – Leggi le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

BARASSO – Un nuovo negozio dove trovare ispirazione, sentirsi a casa e andare a caccia di affari. Aprirà a breve a Barasso, in piazza San Nicone 11, Le Pi Vintage Shop: abbigliamento, ma non solo, oggetti di arredamento, pezzi d’arte e oggetti realizzati da artigiani. Inaugurazione domenica, dalle 16. Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Da sabato 26 novembre a domenica 8 gennaio, a Gorla Maggiore si pattina come nelle grandi città grazie alla pista di ghiaccio inaugurata da poco in via Sabotino, luogo di aggregazione e socialità. Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Tutto pronto a Leggiuno per Lucine di Natale 2022. Sabato 3 dicembre, alle 17 e 30, i cancelli si apriranno al pubblico per svelare un percorso fatto di migliaia di lucine a led, decorazioni e installazioni capaci di far sognare grandi e piccini. Cioccolata e vin bruè, oltre alla pista di pattinaggio e un percorso tra i presepi del paese non mancheranno. Tutte le informazioni

ORIGGIO – Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il mercato di qualità più famoso d’Italia, tornano a Origgio nella location di via Repubblica. Tutte le informazioni

SESTO CALENDE – Continuano i Winter Events di Raf Bistrot. Domenica 4 dicembre lunch di mare a buffet e una bottiglia di vino ogni due persone. Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Sabato 3 e domenica 4 dicembre, un weekend di atmosfere natalizie per avvicinarsi con gioia al Santo Natale (anche in caso di pioggia). La suggestiva cornice offerta dal Castello Visconti ospiterà i tradizionali mercatini per l’immancabile appuntamento con Natale al Castello. Tutte le informazioni

VARESE – Nella splendida cornice di Ville Ponti si potranno acquistare i regali di Natale più originali, personalizzati e unici. Ogni pezzo del Creanza Christmas Market racconta una storia ed è il risultato della passione e della creatività di chi l’ha prodotto. Tutte le informazioni

VARESE – Ogni weekend, al Palace Grand Hotel Varese, vi aspetta un menù speciale dedicato a uno degli ingredienti tipici della stagione fredda. Il quarto appuntamento è con Il Baccalà, re dei Mari del Nord. Tutte le informazioni

VARESE – Roberto Caielli, fotografo e stampatore, presenterà presso la Libreria degli Asinelli un lavoro realizzato a quattro mani: Private Haiku, stampe e poesie di Roberto Caielli con illustrazioni di Paola Geranio. Appuntamento sabato 3 dicembre. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it. Inoltre, è attivo in homepage lo Speciale Natale dove tutte le attività potranno promuovere prodotti ed eventi. Tutte le informazioni

EVENTI

BUSTO ARSIZIO – Sabato 3 e domenica 4 dicembre torna il Busto Arsizio Photo Contest, un concorso fotografico sulla Città di Busto Arsizio, ideato ed organizzato da Andreella Photo – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Torna nella giornata di domenica 4 dicembre, nella consueta cornice di Castello Cabiaglio, il Mercato del Giusto Inperfetto che in questa occasione diventa ancor più solidale con il Natale ormai alle porte. – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Un centinaio di pezzi tra robot e action figures ispirati agli anime giapponesi, che coprono vent’anni di produzione dei giocattoli: è il cuore della Japan toys exhibition all’ex chiesa di San Giulio a Cassano Magnago – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Venerdì 2 e sabato 3 appuntamento al Centro Documentale Linea Cadorna per un ciclo di incontri dedicato ai lupi – Tutte le informazioni

FERNO – Appuntamento con la scienza e il mondo del cosmo, sabato 3 dicembre. La sala consiliare del comune ospiterà la conferenza “Asclepios: studenti e astronauti” organizzata da Adaa, l’associazione senza fini di lucro che si occupa di discipline astronautiche e astronomiche. – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Museo Ma*Ga un convegno su Don Giussani. Appuntamento sabato 3 dicembre alle 17.30 – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Un concerto per ricordare il professor Sante Zecconello, appuntamento per sabato – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate la presentazione del volume “La Cava 2022” nella giornata di sabato 3 dicembre – Tutte le informazioni

ORINO – Ecomuseo e docufilm sul territorio: il borgo di Orino in festa. Un pomeriggio, quello di sabato, intenso a coronamento di un progetto collettivo che ha coinvolto residenti e frequentatori del paese – Tutte le informazioni

VARESE – Giuseppe Civati a Varese per presentare il libro “Un po’ di possibile (altrimenti soffoco)”. Appuntamento per sabato. – Tutte le informazioni

VARESE – Il liceo Ferraris di Varese compie 80 anni: festa al Salone Estense per prepararsi al futuro. Sabato 3 dicembre, si discuterà di passato, di presente, di futuro e di umanesimo digitale – Tutte le informazioni

VARESE – World AIDS Day, Test HIV gratuiti il 3 dicembre in piazza a Varese – Tutte le informazioni

SPECIALE NATALE

BESOZZO – Si accende il Natale nella giornata di sabato, con l’accensione dell’albero in piazza e le luminarie. Il pomeriggio, appuntamento alla Chiesa di Sant’Alessandro, con la mostra di oltre 60 presepi e lo spettacolo per i più piccoli – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Una domenica di festa, con giochi per i bambini e il mercatino di Natale, domenica 4 dicembre – Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – Si accede l’albero di Natale in riva al lago, nel pomeriggio di sabato – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO/MARNATE – I volontari del Gruppo Presepi di Marnate hanno costruito un presepe in Carcere a Busto Arsizio insieme ai detenuti. Il prossimo 3 dicembre se ne parlerà in un incontro pubblico dal titolo “Chi è senza peccato” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il prossimo 3 dicembre al teatro “Delia Cajelli” di Busto Arsizio ci sarà il concerto della Fanfara Bersaglieri “Tramonti Crosta” di Lonate Pozzolo, accompagnata dal coro Alpini Penna Nera. – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il Concerto di Natale a Busto Arsizio è con il gospel dei Joyful Singers, sabato pomeriggio – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – A Villa Della Porta Bozzolo, domenica 4 dicembre, nel pomeriggio, si potrà partecipare a una curiosa visita guidata dal titolo “La tavola delle feste”, un percorso tra ceramiche e cristalli d’epoca che consentirà al pubblico di vivere l’atmosfera delle festività natalizie – Tutto il programma

CASTIGIONE OLONA – Doppio appuntamento in dicembre con le bancarelle nel centro storico di Castiglione Olona per domenica 4, quando ci sarà la Fiera del Cardinale e il Mercatino di Natale – Tutte le informazioni

CROSIO DELLA VALLE – A Crosio della Valle il primo mercatino di Natale, aperte le iscrizioni per gli hobbisti. L’evento si terrà per le vie del paese domenica 4 dicembre – Tutto le informazioni

CUVEGLIO – Cavona si trasformerà per un giorno in un mercatino natalizio a cielo aperto. Appuntamento per il 4 dicembre – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Albero Green e giornata di eventi per domenica 4 dicembre – Tutte le informazioni

GALLARATE – Sabato si accendono le luci di Natale, con un momento di festa, anticipato anche dall’apertura della pista da ghiaccio, per il secondo anno allestita tutto intorno all’albero di Natale illuminato. – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – La settimana edizione dei Mercatini di “”Natale dell’Alpino in Piazza Montale” è per il 4 dicembre – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – A Induno Olona il Villaggio di Natale con giochi, bancarelle e il trenino per i bambini. Domenica 3 dicembre una giornata di festa e di giochi nel parco di Villa Bianchi – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Torna il Presepe Sommerso e tanti eventi per il Natale: domenica il karaoke in piazza – Tutte le informazioni

LUINO – Appuntamento con i Greensleeves Gospel Choir, domenica sera, alla Chiesa parrocchiale – Tutte le informazioni

MARZIO – Si aspetta il Natale con il mercatino in piazza – Tutte le informazioni

PORTO VALTRAVAGLIA – A Porto Valtravaglia torna “Auguri in piazza” con bancarelle, trenino, fuochi d’artificio e Babbo Natale. L’ appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022, più di cento espositori selezionati oltre ad eventi. La manifestazione si chiuderà con lo spettacolo pirotecnico – Tutte le informazioni

SALTRIO – A Saltrio si accende l’atmosfera delle feste con il mercatino, i panigacci e la corsa dei Babbi Natale, domenica 4 dicembre – Tutte le informazioni

VARESE – “Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno”: torna il mercatino si terrà domenica 4 dicembre 2022 dalle 9.00 alle 19.00.

VARESE – Tombolata benefica all’Istituto Salesiano di Varese in favore dell’associazione “Amici del Sidamo”. – Tutte le informazioni

VIGGIÚ – Domenica 4 dicembre apre la pista di pattinaggio nel parco di Villa Borromeo, mentre l’11 ci sarà il mercatino di Natale nelle vie del centro con tante iniziative per grandi e bambini – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Gli eventi del 2, 3 e 4 dicembre. Tra l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio a Rovellasca, spettacoli, letture e conferenze – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 2, 3 e 4 dicembre sul Lago Maggiore. Aria di Natale con le luci e gli alberi di Natale che si accendono nelle città. Gli eventi in programma sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

TUTTI GLI EVENTI DEL NATALE IN VALCUVIA – Fra mercatini, concerti, luci, presepi, pranzi e cene, laboratori per bambini, feste e iniziative solidali la magia del Natale è pronta ad accendersi in tutti i borghi della Valcuvia. Gli appuntamenti di dicembre – TUTTE LE INFORMAIZONI

TUTTI GLI EVENTI DI NATALE NEI COMUNI DEL PIAMBELLO – Sale l’attesa del Natale in tutti i comuni della Comunità montana del Piambello, dove dopo i due anni di restrizioni legate alla pandemia amministrazioni comunali, pro loco e associazioni hanno organizzato tanti appuntamenti ed eventi per grandi e bambini. – TUTTE LE INFORMAZIONI

TEATRO

GAVIRATE – Il Chiostro di Voltorre di trasforma in teatro con lo spettacolo “Un alt(r)o Everest”. La stagione teatrale diffusa “Latitudini” a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro, raggiungerà Gavirate sabato 3 dicembre – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Secondo Marco” in scena al Teatro Nuovo di Gallarate: è il nuovo spettacolo della stagione del teatro di via Leopardi – Tutte le informazioni

VARESE – “MammaMia!, il musical” fa tappa al Teatro di Varese nel suo tour invernale – Tutte le informazioni

VARESE – Al Salone Estense di Varese il penultimo appuntamento di “Generazione Giovani” con lo spettacolo “Faber…né per denaro, né per il cielo, omaggio a Fabrizio De Andrè” di Marina De Juli – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Non solo cioccolato: la collezione d’arte della Ritter per la prima volta in Italia alla Fondazione Morandini, La famosa azienda produttrice delle tavolette rigorosamente quadrate, presenta al Museo varesino una selezione della collezione permanete del Ritter Museum di Stoccarda – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Galleria Punto Sull’Arte l’artista Annalù con “Alchemica”. Dopo aver esposto nelle metropoli di tutto il mondo, Annalù torna a Varese alla Galleria PUNTO SULL’ARTE per la sua nuova e attesissima mostra personale. – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Magi in mostra, la mostra dei presepi al Museo della Colleggiata. – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate la mostra “Con gli occhi di Santa Teresa di Calcutta”. Venerdì 2 dicembre l’inaugurazione con una cena indiana e la serata “Ho qualcosa da dirti” – Tutte le informazioni

TAINO – “Collisioni”: alla pinacoteca di Taino la mostra di Francesca Volponi e Enrico Berrini. – Tutte le informazioni

LIBRI

DAVERIO – A Daverio si prepara un viaggio nella fantascienza tra cinema e letteratura. Dal 2 al 4 dicembre, la biblioteca comunale, in collaborazione con Filmstudio90 propone “Spazio, ultima frontiera”, un piccolo festival con incontri e proiezioni di film a tema – Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Presentazione del libro su Carolina Castiglioni Pigni a Fagnano Olona. Si intitola “Carolina, una vita per la vita” e racconta la storia dell’ostetrica fagnanese che ha fatto nascere 5 mila bambini – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 3 dicembre alla Libreria degli Asinelli, “Private Haiku” con Roberto Caielli e Paola Geranio – Tutte le informazioni