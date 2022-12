Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 9, 10 e 11 dicembre

L’attesa del Natale entra nel vivo e tutta la provincia si colora di lucine, concerti e mercatini. I Giardini Estensi a Varese si accendono a festa con le luminarie all’interno del palazzo comunale. Anche il Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale con letterine, cannone sparaneve e cavalli. Finissage al Museo Maga di Gallarate per la mostra di Umberto Ciceri mentre al Teatro Sociale di Busto Arsizio va in scena Il Trovatore “riscoperto” con un allestimento molto fedele all’originale di Giuseppe Verdi.

EVENTI SPONSORIZZATI

BRUNELLO – Sabato 10 e 17 e domenica 11 e 18 dicembre, dalle 14.30 alle 19.00, l’Associazione Good Samaritan ODV apre il suo showroom nello splendido contesto della chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello. In preparazione al Natale, saranno disponibili diversi prodotti da abbinare al consueto artigianato ugandese. Tutte le informazioni

CASTELSEPRIO – Un nuovo appuntamento con gli eventi per il ventennale del Parco della Valle del Lanza e la rassegna Storia di uomini e di pietre, questa volta di sabato. Meta di questa puntata, assieme ad Archeologistics, sarà il Castrum medievale di Castelseprio. Il programma prevede la visita all’insediamento per scoprire come veniva usata la molera nell’architettura medioevale. Tutte le informazioni

GALLIATE LOMBARDO – Domenica 11 dicembre dalle 16.00 alle 18.00, il Factory Outlet Cereria Bianchi di via Vajone 2 a Galliate Lombardo, inaugura il Natale, in collaborazione con la Pro Loco Galliate Lombardo. Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – Sabato 10 dicembre, a Villa Cagnola, si terrà un concerto di Natale a sostegno dei progetti Good Samaritan Odv. Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Da sabato 26 novembre a domenica 8 gennaio, a Gorla Maggiore si pattina come nelle grandi città grazie alla pista di ghiaccio inaugurata da poco in via Sabotino, luogo di aggregazione e socialità. Tutte le informazioni

VARESE – Ogni weekend, al Palace Grand Hotel Varese, vi aspetta un menù speciale dedicato a uno degli ingredienti tipici della stagione fredda. L’ultimo appuntamento prevede un menù a base di polenta e cacciagione. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – “Cuore e dintorni”: un incontro per conoscere il Dipartimento CardioToracoVascolare di ASST Sette Laghi. Con una iniziativa di ACRC (Associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia), il Dipartimento si presenta ai cittadini nella giornata di domenica 11 – Tutte le informazioni

VARESE – Edizione numero 68 del Calandàri bosino. Presentazione all’Ance di Varese. L’appuntamento è per sabato 10 dicembre, alle ore 10, nella sede dei costruttori al civico 32 di via Cavour – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese una riflessione sulla famiglia partendo dal cinema. L’incontro è promosso dall’Associazione culturale europea del Ccr di Ispra, dal Circolo degli artisti di Varese, dalla Fondazione del Varesotto per l’ambiente, il territorio e la coesione sociale oltre che dal Miv – Tutte le informazioni

VARESE – Torna Telethon nelle piazze varesine, un cuore di cioccolato per la ricerca. Un ritorno in piazza che vedrà eventi e banchetti dal 10 al 17 dicembre, anche se in realtà, Telethon non si è fermato nemmeno con la pandemia – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Sull’Albero della Riconoscenza nuove foglie per ricordare due gaviratesi. Si aggiungono nuove foglie all’albero: una sarà dedicata al dottor Santino Papa, medico di famiglia e l’altra alla scrittrice Mura, di cui proprio in questi giorni è uscito un libro che ne ripercorre la vita – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Dalla Valle del Lanza a Castelseprio per “Storie di uomini e di pietre”. Sabato 10 dicembre proseguono gli eventi per il ventennale del Plis al Castrum Medievale. Uscita con Archeologistics – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Destinazione Gallarate”: un viaggio in treno nella storia della città. È una storia che si è aperta nel 1860: la ferrovia ha avuto grande ruolo nello sviluppo industriale e ha costituito anche un’importante realtà economica e sociale – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND A VARESE – Tutti gli eventi del fine settimana a Varese. Gli eventi che animeranno il capoluogo nei giorni 9,10 e 11 dicembre tra mostre, mercatini, concerti, laboratori per bambini, rappresentazioni in costume e camminate – Tutte le informazioni

GLI EVENTI DEDICATI AL NATALE

VARESE – Le luci di Natale ai giardini Estensi di Varese incantano diecimila persone. Si sono presentate in circa 10mila persone all’inaugurazione del “Giardino d’Incanto”. Una stima, per di più, considerata in difetto dagli organizzatori – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Il Castello di Monteruzzo a Castiglione si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale. Letterine, cannone sparaneve e cavalli sono alcuni degli ingredienti della festa prevista domenica 11 dicembre – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Un “Mercatino di Natale del Cardinale” per Castiglione Olona. Domenica 11 dicembre 2022 dalle 10 fino alle 18 il centro storico, con la sua caratteristica piazza, le corti medievali e le sue vie suggestive accoglieranno più di settanta bancarelle di artigiani, antiquari, hobbisti e artisti – Tutte le informazioni

CARAVATE – A Caravate arriva la Grande Fiera di Natale. Un Villaggio di Natale dedicato ad arte, sport e artigianato. Tante le attività in programma con musica, spettacoli e iniziative per i bambini – Tutte le informazioni

SAMARATE – Il mercatino di Ortensie Blu veste di Natale Villa Montevecchio a Samarate. Il mercatino sarà aperto per tutto il giorno, nel tardo pomeriggio anche un momento musicale – Tutte le informazioni

MACCACGNO CON PINO E VEDDASCA – Garabiolo si trasforma in “borgo dei presepi”. Anche quest’anno ogni angolo del paesino si trasforma grazie al lavoro dei residenti che realizzano natività con materiali naturali e del posto – Tutte le informazioni

SARONNO – Domenica 11 dicembre dalle 15:30 alle 18:00 nelle vie del centro città uno spettacolo di animazione che vedrà la presenza di babbo natale, accompagnato dalle renne e dagli elfi, che distribuiranno caramelle e dolcetti ai bambini presenti – Tutte informazioni

CASTELLANZA – Elisabetta e le altre. Concerto per tre regine. Appuntamento al teatro di Via Dante con il Corpo musicale Santa Cecilia di Castellanza per il tradizionale concerto natalizio – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa arriva il Mercatino di Natale. Sabato 10 dicembre una giornata ricca di eventi, con il Mercatino di Natale e tante iniziative collaterali – Tutte le informazioni

GEMONIO – Gemonio in festa: due giorni di eventi natalizi l’8 e l’11 dicembre. Nel cuore del paese due giornate di eventi e manifestazioni: nel pomeriggio dell’Immacolata arriva Babbo Natale e si accendono le luminarie, domenica pedalata e tanti spettacoli – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Mercatini, luminarie, cori e molto altro: ecco tutti gli appuntamenti di Natale 2022 a Laveno Mombello. A partire dal famoso “Presepe sommerso”, sono moltissimi gli appuntamenti in programma nel comune lacustre per tutto il periodo natalizio – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Finissage della mostra di Umberto Ciceri. Domenica presentazione del catalogo alla presenza dell’artista – Tutte le informazioni

ANGERA – Ferro e ulivo in mostra alla Soara di Angera. All’ex Magnesia le opere in ferro di Fabrizio Menotti e, in contemporanea, le sculture di ulivo di Damiano Latorre – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Alchimia tra trame e terre”: la mostra da Passione Arte a Gallarate. Nel weekend lo spazio di via Mazzini accoglie le opere di due artiste varesine che avevano debuttato insieme alla collettiva “8 artiste per l’8 marzo” in Sala Veratti a Varese – Tutte le informazioni

MENDRISIO – La collezione 1982-2022 del Museo d’Arte di Mendrisio. Gli spazi espositivi celebrano i 40 anni di attività con una mostra ben selezionata e rappresentativa, della collezione del museo – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Simply Bop Big Band in concerto a Varese. Live concert e presentazione del Cd domenica 11 dicembre alla Comtec. Un gruppo di diciassette elementi: tra le sue file musicisti di diverse generazioni che condividono i valori su cui si fonda il progetto: professionalità, spirito di gruppo, entusiasmo e dedizione – Tutte le informazioni

GALLARATE – Back to Bach: la stagione del conservatorio Puccini di Gallarate guarda al Kantor di Lipsia, e non solo. Una stagione ancora in itinere e da definirsi a causa del ritardo del Ministero nell’assegnare le cattedre al conservatorio che è stato statalizzato. Il concerto inaugurale è sabato 10 dicembre dedicato ai quintetti di Reger e Brahms – Tutte le informazioni

MUSICA – Da Altamura a Varese: “Storie e patorie” suoni e racconti dalla Murgia. L’artista Maria Moramarco ha raccolto i canti popolari della civiltà contadina della sua terra. Venerdì 9 dicembre si esibirà con il suo quartetto alla Sala Montanari di Varese (ore 20 e 30) – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il Trovatore “riscoperto” al Teatro Sociale di Busto Arsizio. L’opera andrà in scena domenica 11 dicembre: un allestimento molto fedele all’originale di Verdi – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare chiude Generazione Giovani. Marina De Juli sul palco della Cooperativa di Biumo e Belforte per la lettura scenica e interattiva del capolavoro di Sepulveda domenica 11 dicembre alle ore 16 – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – “A puro caso”: una mostra e un libro in biblioteca a Gazzada per raccontare una storia di lettere. Presentazione del libro “A puro caso” di Marcello Ruvidotti e inaugurazione della mostra fotografica domenica 11 dicembre – Tutte le informazioni

CINEMA

BUSTO ARSIZIO – I cortometraggi dell’Icma che verranno proiettati per l’inaugurazione di Cinelandia a Busto Arsizio. Le sei opere selezionate dall’istituto Antonioni che verranno proiettate sui nuovi grandi schermi del multisala che aprirà sabato 10 dicembre all’interno del Mizar Park sul Sempione – Tutte le informazioni

CHE FARE NEL WEEKEND – BAMBINI – Eventi per bambini nel ponte dell’Immacolata del 8, 9, 10, 11 dicembre tra Varese e provincia. Con le scuole chiuse venerdì 9 dicembre, per le famiglie questo sarà un lungo fine settimana per scivolare nel clima natalizio tra piste ghiacciate, lucine, feste e spettacoli a tema – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND A SARONNO E DINTORNI – Gli eventi del 9, 10 e 11 dicembre. Ecco i principali eventi del weekend di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre nella zona di Saronno e dintorni, con le iniziative promosse dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni in vista delle festività natalizie – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Gli eventi del 9, 10 e 11 dicembre. Presepi da ammirare nei borghi, mercatini di Natale e tanti grandi eventi sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni