Cosa fare a Varese e nel varesotto nel lungo weekend di Natale

Il Natale quando arriva arriva. C’è chi ama trascorrerlo in famiglia, chi in viaggio, chi in montagna chi al mare. Il Natale, tra tutte le festività, è quella che più si tramanda di tradizione in tradizione. C’è chi non può rinunciare alla ricetta della nonna, chi si dedica alle decorazioni natalizie, chi ama fare i pacchetti e chi invece arriva all’ultimo momento per comprare i regali.

La tradizione si divide tra chi festeggia con il cenone la sera della Vigilia in attesa della mezzanotte per scartare i regali, chi invece non rinuncia al pranzo del 25 dicembre. Ogni città e regione ha poi il proprio menù da quello di pesce ai tortellini fino ad arrivare alla amletica scelta tra il pandoro e il panettone. E se nell’emisfero boreale Natale è sinonimo di inverno, neve e temperature vicino allo zero, dall’altra parte del mondo il Natale si festeggia in estate.

Tra presepi viventi, brindisi a mezzanotte e lucine colorate è in arrivo anche il weekend natalizio a Varese e nel varesotto. Ecco gli eventi della agenda di VareseNews.

DOVE PATTINARE SUL GHIACCIO – Dove pattinare sul ghiaccio durante le Feste Natalizie tra Varese e provincia. Diverse iniziative, nelle città e in alcuni paesi del Varesotto per pattinare sul ghiaccio anche magari in cornici suggestive sotto le stelle, tra mille lucine e splendidi panorami – Tutte le informazioni

DOVE VEDERE LE LUCINE DI NATALE – La magia delle lucine di Natale 2022: dove ammirarle tra Varese e provincia. Tra giochi di luce proiettati sui palazzi e migliaia di lucine che disegnano interi scenari o nuovi architetture, il clima natalizio si accende di magia – Tutte le informazioni

GUIDA AI PRESEPI PIU’ BELLI – Cercando Gesù Bambino nei borghi, al lago o in città: i presepi più belli della provincia di Varese. Una guida ai presepi più belli, originali e coinvolgenti che si possono vedere in provincia di Varese – Tutte le informazioni

BAMBINI

La magia del Natale da vivere in famiglia ma anche per le strade e nei teatri, tra lucine colorate, storie, spettacoli, giochi, laboratori e vere proprie apparizioni di Babbi Natale e Angeli volanti

COSA FARE A VARESE CITTA’– Tutti gli eventi della settimana a Varese città.Tante le iniziative dedicate al Natale tra teatro, musica e rappresentazioni – Tutte le informazioni

COSA FARE SIL LAGO MAGGIORE – Concerti, cioccolate, vin brûlé e falò. In arrivo un lungo weekend di festa in tutto il Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

EVENTI

MERCALLO – Per la Vigilia un brindisi in piazza a Mercallo. La sera prima di Natale si fa festa con panettone, cioccolata e la musica della piva – Tutte le informazioni

CANTON TICINO – Santo Stefano al Museo di Meride, per giocare con i fossili nell’Acquario triassico. Il Museo sarà aperto per il giorno di Santo Stefano dalle 13 alle 17, con ingresso scontato – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – A Vedano Olona arriva Babbo Natale e porta i doni di casa in casa. Babbo Natale con i suoi elfi passerà a portare i doni che genitori e nonni potranno consegnare in sala consiliare nelle giornate del 22, 23 e 24 dicembre – Tutte le informazioni

TRADATE – Racconti attorno al fuoco la notte dell’antivigilia al Parco Pineta di Tradate. L’evento che celebra in natura il solstizio d’inverno è in programma venerdì 23 dicembre alle ore 21 al Centro didattico del Parco Pineta con visita all’EcoPlanetario – Tutte le informazioni

VARESE – Preghiera per la pace al tradizionale presepe vivente a Varese. Da oltre vent’anni l’antivigilia di Natale, le vie attorno alla Basilica di San Vittore a Varese sono animate da un villaggio che richiama la tradizione del presepe – Tutte le informazioni

VENEGONO INFERIORE – A Venegono Inferiore si rinnova l’incanto del Presepe vivente. Dal 25 dicembre all’8 gennaio la rappresentazione della Natività andrà in scena al centro La Benedetta di via Menotti – Tutte le informazioni

IL NATALE DEI LETTORI – il vostro racconto della magia dell’attesa. Quali sono i vostri ricordi legati all’attesa del Natale? Ci state rispondendo in maniera affettuosa e originale: ecco l’articolo che li raccoglie tutti – Leggi l’articolo

COSA VORRESTI SOTTO L’ALBERO DI NATALE? La rubrica settimanale “Il prof tra i banchi”, curata da Alberto Introini, tratterà argomenti di scuola, didattica e formazione, commentando le notizie di attualità che si susseguiranno nel corso delle settimane – Leggi l’articolo

ARTE E MOSTRE

MILANO – Mostre e musei aperti per le festività natalizie. “Domenica al museo” slitta all’8 gennaio. Slitta dall’1 all’8 gennaio la “Domenica al Museo”, iniziativa normalmente prevista durante la prima domenica di ogni mese – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CASSANO VALCUVIA – Antivigilia al Teatro di Cassano Valcuvia per lo spettacolo “Come bambini”. Teatro periferico invita le famiglie a festeggiare il Natale la sera del 23 dicembre alle 21 con uno spettacolo seguito da brindisi e panettone – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Al Broletto il terzo appuntamento per una serata con DJ DOS e Pisa. Il terzo appuntamento di una serie di serate organizzate una volta al mese, diventate fin da subito molto popolari in città – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Auguri di Natale in musica con la Filarmonica di Castiglione Olona. Venerdì 23 dicembre alla palestra comunale di via De Gasperi la musica della filarmonica con i cori gospel ma anche fiabe, racconti e poesie per aspettare insieme Natale. Ingresso libero – Tutte le informazioni