Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend di Capodanno

Un lungo fine settimana che porta dritto dritto all’anno nuovo tra spettacoli, un giro per vedere le lucine o una pattinata sulle piste di ghiaccio. Diversi gli appuntamenti per chi vuole vivere questi giorni di festa a Varese e in tutta la provincia, tra novità e tradizioni. La notte di Capodanno resta un appuntamento da trascorrere per lo più con una cena in famiglia o con gli amici o da vivere nei locali, ma c’è anche chi fa proposte originali. Come il cinema di Besnate ad esempio, dove la proiezione inizia dopo mezzanotte, o a Germignaga dove nel pomeriggio del 31 “se brûsa ûl vécc”.

Ecco dunque gli appuntamenti nei giorni del 30, 31 dicembre e 1 gennaio che ci portano a salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023. E non dimenticate cotechino e lenticchie da mettere in tavola per l’ultima notte dell’anno, così come di indossare un indumento di colore rosso e avere una buona bottiglia di vino da stappare. (Foto sopra Foto di cottonbro).

Foto di Gantas Vaičiulėnas

DOVE PATTINARE SUL GHIACCIO – Dove pattinare sul ghiaccio durante le Feste Natalizie tra Varese e provincia. Diverse iniziative, nelle città e in alcuni paesi del Varesotto per pattinare sul ghiaccio anche magari in cornici suggestive sotto le stelle, tra mille lucine e splendidi panorami – Tutte le informazioni

DOVE VEDERE LE LUCINE DI NATALE – La magia delle lucine di Natale 2022: dove ammirarle tra Varese e provincia. Tra giochi di luce proiettati sui palazzi e migliaia di lucine che disegnano interi scenari o nuovi architetture, il clima natalizio si accende di magia – Tutte le informazioni

GUIDA AI PRESEPI PIU’ BELLI – Cercando Gesù Bambino nei borghi, al lago o in città: i presepi più belli della provincia di Varese. Una guida ai presepi più belli, originali e coinvolgenti che si possono vedere in provincia di Varese – Tutte le informazioni

COSA FARE A VARESE CITTA’– Tutti gli eventi della settimana a Varese città.Tante le iniziative dedicate a Capodanno e all’inizio dell’Anno tra teatro, musica e rappresentazioni – Tutte le informazioni

COSA FARE SIL LAGO MAGGIORE – Capodanno in piazza, fuochi d’artificio, concerti e ancora tante iniziative dedicate alle feste. Gli appuntamenti in programma nel fine settimana del 30, 31 dicembre e 1 gennaio sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

EVENTI

Besnate – Il Cinema Incontro di Besnate organizza la notte di Capodanno al cinema: proiezione del film di Aldo, Giovanni e Giacomo “Il grande giorno” a partire dalle 00.10. Apertura sala 23.30, brindisi di mezzanotte e film.

Germignaga – A Capodanno “Se brûsa ûl vécc”. Riprende la tradizione del 31 dicembre per bruciare le cattive abitudini dell’anno vecchio con un programma di eventi, proposti dalla Pro Loco. Si parte del primo pomeriggio, dalle 12, con polenta e salsiccia e fino alle 18 con la conclusione della manifestazione. – Tutte le informazioni



Gallarate – A Capodanno il teatro Condominio di Gallarate rinnova come da tradizione l’allegria e la comicità, mantenendo lo stesso titolo che da anni accoglie il pubblico: Ride bene chi ride l’ultimo… dell’anno. I mattatori dell’edizione 2022 sono Alberto Patrucco, Flavio Oreglio, Rita Pelusio e i divertentissimi “Barlafüs”. Appuntamento a sabato 31 dicembre, alle 21.30. – Tutte le inforazioni

Leggiuno – Le “Lucine di Natale” di Leggiuno vi aspettano fino all’8 gennaio 2023, oltre mezzo milione di luci LED illumineranno la piccola cittadina affacciata sul Lago Maggiore. Le installazioni sono completamente fatte a mano da artigiani locali, sfruttando materiali di recupero. Aperte anche l’1 gennaio. – Tutte le informazioni

Varese – Il tradizionale appuntamento con il veglione al Teatro di Varese quest’anno è in compagnia di Angelo Pisani, con il suo nuovo spettacolo “Io, lei e Capodanno”, bilancio di fine anno. A mezzanotte brindisi e dolci natalizi. – Tutte le informazioni

Tra le bellezze del Varesotto – Cinque giorni per andare alla scoperta delle natività artistiche. Le vacanze di Natale hanno una proposta in più nel territorio di Varese: dal 27 al 31 dicembre sono in programma visite guidate nei luoghi simbolo dell’arte, della storia e della religiosità tra il Sacro Monte, Castelseprio, Gorla e Cadegliano Viconago – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – Torna il Concerto di Capodanno della Città di Busto Arsizio. Appuntamento il 1 gennaio 2023 alle ore 12.00 al Teatro Sociale con l’Orchestra Microkosmos diretta dal maestro Fabio Gallazzi che proporrà il tradizionale programma di musiche di Strauss. – Tutte le informazioni

CINEMA

Fantasy commedie, film per bambini, documentari, film d’autore: il cinema delle feste è per tutti i gusti e le sale saranno aperte sia la notte del 31 dicembre, sia durante tutta la giornata dell’1 gennaio.

Anche nelle sale di Varese e provincia sarà possibile trovare il film “Avatar: la via dell’acqua, tra i più visti del periodo”, ma anche “Il grande giorno”, il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Tra i più attesi “Le otto montagne”, e ancora “Masquerade – Ladri d’amore” di Nicolas Bedos, l’inno al cinema di Steven Spielberg con il suo “The Fabelmans”. Per i più piccoli troviamo “Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio”, “Strange World – Un mondo misterioso”, “Whitney – Una voce diventata leggenda”. – Tutti i film in programma nelle sale

La classifica dei più belli del 2022 secondo Filmstudio 90 – Anche quest’anno lo staff e il Consiglio Direttivo dell’associazione Filmstudio 90 ci hanno inviato la lista dei migliori film del 2022 proiettati nelle loro sale: il Cinema Teatro Nuovo (Viale dei mille, 39), il Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis, 5) e l’arena estiva ai Giardini Estensi. Non è una classifica che va dal peggiore al migliore – l’ordine è sparso – bensì una lista di consigli e un modo per raccontare cos’è stato il 2022 per il cinema. – Guarda tutta la classifica



ARTE E MOSTRE

I musei Civici di Varese, Villa Mirabello e Castello di Masnago, durante il periodo natalizio osserveranno le seguenti chiusure: 31 dicembre al pomeriggio; 1 gennaio; lunedì 2 gennaio invece saranno eccezionalmente aperti insieme al 6 gennaio. Orari: martedì – domenica 9.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00.

Il Museo di Arte di Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago propone per il 2 e il 6 gennaio, 8 percorsi accompagnati alle mostre “Tesori Nascosti” e “Renato Guttuso: i tempi della pittura” a cura dei Volontari del Servizio Civile. I percorsi partiranno ogni ora a partire dalle ore 14.00 e saranno della durata di 45 minuti ognuno. L’evento è gratuito ma è necessaria prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/o/castello-di-masnago-47289353403

Nei due musei, in orario di apertura, sono sempre visitabili le collezioni permanenti che comprendono a Villa Mirabello il museo archeologico, la sezione naturalistica con l’esposizione di lepidotteri e la sezione risorgimentale con lo splendido dipinto animato nel Pagliano. Per quanto riguarda il Castello di Masnago, l’attuale allestimento, espone dipinti e sculture del XIX e XX secolo della collezione del Comune di Varese. Info; www.museivarese.it | i Musei Civici di Varese sono anche su Instagram e Facebook.

