Così Mill trasformerà un pezzo di Castellanza, sarà il cuore del sapere e del saper fare impresa

Il progetto Mill, il nuovo quartier generale di Confindustria Varese che si integrerà con l’università Liuc, corre. È stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale lo scorso 29 novembre l’atto di indirizzo con il quale il consiglio comunale dichiara di condividere gli obiettivi del progetto denominato MILL – Manufacturing, Innovation, Learning, Logistic avviato da Confindustria Varese per la costruzione della “Fabbrica del Sapere e del Saper fare”, delegando la Giunta Comunale per gli approfondimenti necessari alla definizione dei contenuti progettuali e all’espletamento dei procedimenti connessi.

Servirà una variante al Pgt

Con la stessa delibera è stato dato mandato alla Responsabile del Settore Governo del Territorio di dare seguito agli adempimenti connessi al procedimento di approvazione del Piano Attuativo in Variante al PGT vigente e curare lo svolgimento della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica. L’obiettivo è quello di concludere l’iter burocratico entro novembre del 2023.

Il piano #Varese2050 di Confindustria

Mill è il frutto del Piano Strategico #Varese2050, realizzato da Confindustria Varese in collaborazione con il think tank Strategique di Harvard, per la competitività del territorio con l’obiettivo di “dotare Varese di una strategia di riposizionamento capace di rimettere a sistema e valorizzare le forze del territorio, attraverso le quali compensare le debolezze e ritrovare lo slancio di quel fermento imprenditoriale che ha fatto le fortune della comunità economica e sociale del Varesotto”, per la costruzione di una provincia che nei prossimi anni possa diventare più attrattiva per talenti, startup, imprese e investitori.

Il Piano Strategico #Varese2050 traccia, tra le proprie linee strategiche, quella centrale consistente nella creazione di una “Fabbrica del Sapere e del Saper fare” che sia una cabina di regia di competenze e servizi con la funzione di acceleratore di imprenditorialità da cui ripartire.

Dall’auditorium alle aule didattiche, Mill come motore di innovazione

I modelli a cui si ispira MILL sono quelli di ComoNext, Mind di Milano, Kilometro Rosso di Bergamo. Tutte realtà a cui Confindustria Varese non vuole sovrapporsi con sovrastrutture, ma con cui vuole anzi collaborare e interagire per creare sinergie, andando oltre qualsiasi logica di campanile.

Sarà costruito e pensato come un vero e proprio hub nel quale verranno inseriti spazi per la creazione e incubazione di startup e di nuova imprenditorialità, nuove strutture per corsi ITS (Istituti Tecnici Superiori), nuovi centri servizi per le imprese, con possibilità di trovare sinergie con ulteriori proposte o progetti che dovessero nascere in maniera spontanea dal territorio.

Inserito nel contesto dell’università Liuc diventerà un tutt’uno con essa, andando a recuperare una gigantesca area abbandonata sulla sponda sinistra del fiume Olona con un auditorium, uffici, il campus residenziale per gli studenti, la nuova sede di Confindustria, aule didattiche e impianti sportivi.