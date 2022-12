Covid, a Malpensa tamponi volontari per chi arriva dalla Cina. Attesi i primi risultati

Rischia di avere serie conseguenze l‘allentamento delle restrizioni anti Covid in Cina e lo stop alla quarantena che entrerà in vigore l’8 gennaio, pochi giorni prima del capodanno cinese, la festa più importante dell’anno, quando milioni di persone si metteranno di nuovo in viaggio.

In Cina l’esplosione del numero di contagi e dei morti dall’inizio di dicembre è difficilmente misurabile anche a causa dello stop alla diffusione dei dati deciso qualche giorno fa dalle autorità. Ma i numeri che circolano sono allarmanti.

Per questo a Malpensa Regione Lombardia ha previsto la possibilità di effettuare il tampone per chi arriva. La Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia – in una Nota – specifica che “la richiesta non è obbligatoria” e che “si tratta di una misura di prevenzione che serve anche ad accertare il tipo di variante Covid di chi arriva dal Paese asiatico” .

“Al momento – conclude la Nota – sono stati eseguiti 210 tamponi. È stato già avviato il sequenziamento e domani si avranno i primi risultati”.