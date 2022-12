Creare originali calze della Befana è un gioco per genitori e figli, insieme

Il laboratorio creativo per bambini dai 6 anni con un adulto è proposto dall’Associazione Genitori e figli di Tradate per mercoledì 28 dicembre alle ore 15.30

L’associazione Genitori e figli di Tradate propone alle famiglie un pomeriggio da trascorrere insieme per preparare originali calze della Befana. Crea la tua calza della Befana è il titolo del laboratorio creativo che si svolgerà mercoledì 28 dicembre dalle ore 15.30 alle 17.30 nella sesse dell’associazione di via S. Stefano 65, a Tradate.

Sarà un pomeriggio di creatività per cucire e colorare insieme, con elementi naturali, la propria personalissima calza della Befana. E una volta terminato il lavoro sarà offerta una merenda a tutti i partecipanti.

L’evento è pensato per bambini indicativamente dai 6 anni di età, accompagnati da un adulto.

Iscrizioni entro il 23 dicembre scrivendo a info@associazionegenitoriefigli.com.

Il kit per preparare la calza è proposto a 15 euro l’uno.