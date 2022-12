A Cunardo la magia delle lucine accende il Natale dedicato a Giada e Alessio

Anche quest’anno la famiglia Santandrea di Cunardo ha rinnovato il suo regalo per gli abitanti del paese e per tutte le persone che si lasciano conquistare dall’incanto delle luci di Natale, trasformando il giardino in un vero spettacolo di luci e colori.

Galleria fotografica La casa delle lucine di Natale a Cunardo 4 di 4

Adele Conti e Simone Santandrea, aiutati dai figli Cristian e Michela e da un gruppo di amici, hanno realizzato il loro giardino incantato con oltre 200mila lucine colorate a basso consumo, con orsi, cigni, pinguini e altri animaletti luminosi immersi in ambientazioni scintillanti che creano un vero e proprio spettacolo per chi passa davanti alla loro casa, in via Bedero 15.

Un appuntamento che si rinnova ogni anno e ad ogni edizione offre qualcosa in più. Ad esempio domenica 18 dicembre, dalle 16 alle 20, la famiglia Santandrea aprirà i cancelli del suo giardino, dove nella casetta di legno realizzata con tanti incantevoli dettagli ci saranno Babbo Natale e i suoi elfi, che riceveranno le letterine di Natale e consegneranno il diploma di “bravo bambino”, attestato valido per ricevere i regali sotto l’Albero la notte di Natale.

Quest’anno, tra i tanti bambini a cui la famiglia Santandrea dona la meraviglia delle sue lucine di Natale, ci saranno anche Giada e Alessio, i due bambini di 7 e 13 anni morti quest’anno nella tragedia di Mesenzana: «Siamo amici della loro mamma – dicono Adele e Simone – e abbiamo voluto dedicare a loro questo Natale».