Cuochi, operai, magazzinieri. Le offerte di lavoro di Synergie

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Tradate, ricerca

Cuoco/a

Il/La candidato/a deve aver maturato esperienza come cuoco/a in ambito ristorazione ed essere autonomo/a nella preparazione pasti (pranzi e cene), ottima dimestichezza con gli utensili da cucina, gestione del tempo ed organizzazione. Disponibilità a lavorare nelle fasce orarie dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 17 alle ore 22, sia per pranzo che cena, con possibilità di straordinari. Inoltre dovrà essere in possesso dell’attestato HACCP in corso di validità.

Luogo di lavoro: Vergiate

Inviare la propria candidatura a sestocalende1@synergie-italia. it

Orario di lavoro: Full time

Contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe ed assunzione diretta.

Addetto/a magazzino uso muletto

La risorsa si occuperà di movimentazione, carico scarico, preparazione e sistemazione della merce con l’ausilio del muletto e del controllo della documentazione correlata alle spedizioni.

Luogo di lavoro: limitrofi Tradate

Inviare la propria candidatura a tradate1@synergie-italia. it

Orario di lavoro: ciclo continuo

Contratto iniziale in somministrazione con possibili proroghe, scopo assunzione

Operaio/a metalmeccanico

Posizione

Le persone, inserite in un’officina meccanica, si dovranno occupare di:

attrezzare e avviare la pressa e la tranciatrice;

utlizzare la mola e il trapano a colonna;

utilizzare gli strumenti da banco come calibro, micrometro, cacciavite e avvitatore;

effettuare il controllo qualità finale sul prodotto.

Requisiti

Le persone ideali si presentano con i seguenti requisiti:

esprienza pregressa come operatore metalmeccanico maturata presso aziende del settore: carpenterie metalliche, officine, tranciature, galvaniche;

conoscenza degli strumenti e buona manualità;

disponibilità a un iniziale contratto a tempo determinato.

Si offre:

contratto a tempo determinato scopo assunzione dopo un periodo in somministrazione;

inquadramento CCNL Metalmeccanica Industria, livello in base all’esperienza maturata;

se non si ha l’esperienza specifica nella mansione è necessario possedere un titolo di studio in ambito meccanico, per esempio operatore macchine utensili, qualifica professionale inerente al settore meccanico.

Luogo di lavoro: Olgiate Olona

Inviare la propria candidatura a anna.pellegrini@synergie-italia.it

Synergie Italia SpA filiale di Saronno (VA) seleziona, per Azienda cliente specializzata nel settore Chimico e operante in provincia di Varese (VA), un / una:

Magazziniere mulettista

Posizione

La risorsa sarà inserita in Magazzino e si occuperà principalmente di:

movimentazione dei materiali tramite utilizzo muletto frontale e retrattile ;

dei materiali tramite utilizzo e ; carico e scarico dei materiali chimici;

dei materiali chimici; registrazione della merce in magazzino utilizzando Palmare con lettore Barcode ;

; inserire i codici dei materiali al computer.

Requisiti

La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti:

– esperienza professionale come magazziniere ;

; patente del muletto in corso di validità;

in corso di validità; competenze nell’utilizzo del muletto frontale e retrattile;

Altre informazioni

Luogo di lavoro: Vicinanze Gorla Maggiore (non raggiungibile con mezzi pubblici)

Inviare la propria candidatura a anna.pellegrini@synergie-italia.it

Orario di lavoro: full time, da lunedì a giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con un’ora di pausa pranzo, e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.45

CCNL: Chimico farmaceutico.

Da definire in base ad esperienze e competenze maturate. Contratto a tempo determinato in somministrazione, scopo assunzione diretta da parte dell’azienda

Operai qualificati

Synergie Italia S.p.a, ricerca per multinazionale con presidi in provincia di Varese operai qualificati da inserire in qualità di: montatore meccanico, tornitore, fresatore, addetto controlli dimensionali, saldatore e operatore trattamenti termici, addetto cnc.

Si richiede

Diploma in ambito tecnico

Esperienza, anche breve, nel ruolo

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive.

Il livello di inserimento sarà commisurato in base all’esperienza e professionalità.

Per candidarsi inviare curriculum aggiornato a: lavorovarese@synergie-italia.it

