“Cuore e dintorni”: un incontro per conoscere il Dipartimento CardioToracoVascolare di ASST Sette Laghi

Con una iniziativa di ACRC (Associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia), il Dipartimento si presenta ai cittadini nella giornata di domenica 11

È in programma nella mattinata di domenica 11 dicembre con inizio alle 10 nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri in via Romagnosi, 9 a Varese, un incontro con libero accesso al pubblico, durante il quale i responsabili di diverse strutture del Dipartimento CardioToracoVascolare di ASST Sette Laghi illustreranno le loro attività e saranno a disposizione per rispondere ai quesiti dei cittadini.

L’incontro è stato organizzato dall’Associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia (ACRC), nata proprio per supportare la Cardiochirurgia varesina, e dall’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), sezione di Varese.

Interverranno all’evento e saranno a disposizione dei presenti la Dottoressa Battistina Castiglioni, Direttore della Cardiologia 2, nonché Direttore del Dipartimento CardioToracoVascolare; la Dottoressa Alessandra Stifani, Responsabile della Cardiologia Pediatrica; la Dottoressa Cinzia Gambarini, Direttore della Pneumologia; il Professor Roberto De Ponti, Direttore della Cardiologia 1; il Dottor Alberto Limido, Responsabile dell’UTIC e Semintensiva; il Dottor Massimo Bignotti, Responsabile della Cardiologia di Tradate; il Dottor Andrea Musazzi, Direttore della Cardiochirurgia; il Professor Paolo Severgnini, Direttore di Anestesie e Rianimazione Cardiologica; il Professor Matteo Tozzi, Direttore della Chirurgia vascolare.

Si tratta di un’occasione preziosa per conoscere da vicino la complessità di questa delicata materia e l’alta specialità raggiunta da ASST Sette Laghi.