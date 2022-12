Da Angera alle Piramidi, “Quadratus e Treccina” fanno il giro del Mondo

Sono diventate la mascotte della storia angerese: “Quadratus e Treccina“, i due panini che rappresentano la ricetta millenaria del Pane di Angera, sono diventati dei veri e propri travel blogger. Dai primi “selfie” all’ombra della Rocca, il percorso dei panini viaggiatori è proseguito di settimana in settimana, di vacanza in vacanza fino ad arrivare fino in Egitto. L’idea è nata dal Panificio Giombelli, che prepara due volte alla settimana (il giovedì e il sabato) il Pane di Angera. Si tratta di un prodotto De.Co, vale a dire a denominazione comunale d’origine, un riconoscimento che i comuni possono assegnare ad alcune produzioni alimentari che caratterizzano un determinato territorio.

Il pane, nelle forme del quadratus e della treccia, è preparato secondo la ricetta millenaria degli antichi romani ricavata dagli studi archeologici sui reperti ritrovati proprio nella cittadina. Qui la storia del Pane di Angera.

Ai due simpatici testimonial, oggi il compito di portare questa storia da un paese all’altro. «Quadratus e Treccina sono nati per caso – racconta Romina Penazzato del Panificio Giombelli – per abbinare il nostro prodotto alla storia di Angera e i luoghi tipici del territorio. Le prime foto sono state scattate proprio in alcuni angoli significativi della città. Poi abbiamo iniziato a portarli con noi in ogni viaggio e sono diventati a tutti gli effetti due componenti della famiglia». I due panini viaggiatori l’Italia l’hanno girata in questi mesi da Nord a Sud, dal mare alla montagna, poi sono stati in visita in alcune capitali europee come Londra e Barcellona. «I nostri clienti più affezionati ci hanno aiutato in questa iniziativa e hanno iniziato anche loro a portare Quadratus e Treccina in viaggio. Di recente sono stati avvistati anche ai piedi delle Piramidi».