Dal 1° gennaio oltre 5 mila cittadini di Castellanza rischiano di rimanere senza medico di base

Circa 5500 cittadini di Castellanza rischiano di rimanere senza medico di base dal 1° gennaio 2023. «Non abbiamo comunicazione, ad oggi, di come Ats e Asst Valle Olona intendono risolvere il problema. Siamo nel limbo più assoluto» – spiega una preoccupatissima Cristina Borroni, assessore ai Servizi Sociali del Comune che ogni giorno manda segnalazioni agli uffici competenti (che dal 1° gennaio non si sa bene neanche quali saranno tra Ats e Asst).

La città, che è anche l’ultimo lembo di Varesotto prima della Città Metropolitana, sembra destinata a dover rappresentare il totale fallimento di una politica sanitaria che è vicina ai cittadini solo a parole. Dal 1° gennaio andranno in pensione altri due medici (dopo i due di ottobre e il terzo a dicembre) e così salgono a cinque le caselle da riempire: «Il bando pubblicato a inizio dicembre da Ats è andato deserto. Nessuna candidatura. L’unico medico (un giovane neolaureato) che avrebbe dovuto sostituire la dottoressa Nasuelli ha rinunciato all’incarico». Saranno molti, dunque, coloro che avranno problemi ad ottenere una ricetta o i giorni di malattia, per non parlare dei malati cronici.

Ma non finisce qui. Dal 31 dicembre scade anche il contratto dei medici Usca (le unità che lavoravano durante la pandemia), ospitati nella sede Ats di via Roma e che in questi mesi hanno sopperito alla mancanza dei due medici andati in pensione a ottobre: «Se si fermano anche loro si rischia l’interruzione di pubblico servizio quindi credo che ci sarà una proroga. Per ora siamo stati rassicurati del fatto che ci sarà una continuità, sotto una nuova formula contrattuale» – spiega il sindaco Mirella Cerini. Infine c’è suspence anche per il passaggio di competenze sui medici di base tra Ats e Asst che, pare, verrà spostato di qualche mese.