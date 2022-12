Dal 27 al 31 dicembre un tour per la provincia ammirando le opere d’arte dedicate alla Natività

Torna il tour dedicato alle “Straordinarie Natività”, una serie di visite guidate di Archeologistics per riscoprire affreschi e sculture dedicate alla Natività in tutta la provincia. Un modo ricco di emozione per vivere il Natale

Una settimana di ferie dopo le festività natalizie: come vivere al meglio questo periodo di distanza dai normali impegni lavorativi? Come organizzare il tempo libero a disposizione, puntando ad attività che ci regalino la sensazione di sfruttare al meglio questi momenti di relax? Cosa fare dunque, per evitare di oziare, ma vivendo queste giornate con emozione?

Tante persone stanno scegliendo di aderire alla proposta di Archeologistics, la formazione varesina tutta al femminile, che riunisce archeologhe, antropologhe e storiche dell’arte e che ha recentemente festeggiato un importante riconoscimento di Fondazione Cariplo.

Dal 27 al 31 dicembre l’associazione propone una serie di visite guidate per conoscere le natività più belle tra i luoghi simbolo di Varese: il focus sulle “Straordinarie Natività” è un progetto finanziato da Regione Lombardia che tanto interesse sta riscuotendo fra coloro che desiderano vivere appieno il senso del Natale.

Oltre a regalarsi una gita in diversi luoghi della provincia, si potrà approfondire come il mistero della nascita di Gesù sia stato trasposto in diverse forme d’arte nel corso dei secoli, con modalità, dettagli artistici e dunque permetta una lezione di arte e di storia.

La prima parte del tour, tenutasi a fine novembre, ha riscosso un notevole interesse: tanti quelli che hanno partecipato a una o più giornate, tutte all’insegna del significato autentico del Natale. Un successo che ha bissato l’attenzione del pubblico per le visite guidate di Archeologistics ai beni Unesco varesini, che nel mese scorso avevano appassionato decine di visitatori.

Ecco i dettagli sulle prossime date in programma per le “Straordinarie Natività”:

Martedì 27 dicembre alle 10.30

NATIVITA’ ANTICHE E CONTEMPORANEE AL MUSEO BAROFFIO. Sacro Monte di Varese

Un viaggio dal romanico a oggi, da Lanfranco da Ligurno a Renato Guttuso attraverso le opere custodite nel museo e che rappresentano l’adorazione dei magi, la nascita di Gesù, la fuga in Egitto e l’infanzia di Cristo.

Ingresso al Museo: 4€ cad.

Mercoledì 28 dicembre ore 10.00

LA BUONA NOVELLA. chiesa di S. Maria foris portas, Castelseprio (VA)

Un racconto per immagini alla scoperta del ciclo di affreschi che il Maestro di Castelseprio realizzò forse nel X secolo in Santa Maria foris portas, rendendo Castelseprio un punto di riferimento fondamentale per il Medioevo.

Mercoledì 28 dicembre alle ore 10.30

LE NATIVITA’ E ALTRE STORIE. Battistero di Varese

Il battistero di San Giovanni a Varese è un vero scrigno di arte ed archeologia: la grande vasca ottagonale della seconda metà del Trecento, posta al centro dell’aula, presenta gli episodi del battesimo di Cristo; alle pareti c’è una serie di oltre 30 affreschi realizzati dal 1320, tra questi una straordinaria natività.

Giovedì 29 dicembre alle ore 10.30

LA CRIPTA DEL SANTUARIO DI S.MARIA DEL MONTE. Sacro Monte di Varese

La cripta del Santuario di Santa Maria del Monte è un unicum per storia e arte. Custodisce la più antica natività del Sacro Monte di Varese rappresentata utilizzando come fonte le parole dei vangeli apocrifi. Sono ancora visibili i graffiti lasciati dai visitatori sui muri durante i secoli.

Ingresso in Cripta: 4€ cad.

Venerdì 30 dicembre alle ore 10.30

BERNARDINO E GAUDENZIO. Santuario della Beata Vergine dei miracoli, Saronno

Nel presbiterio la mano di Bernardino Luini ha dipinto le scene dell’infanzia di Cristo; straordinaria è anche la cupola, opera di Gaudenzio Ferrari, con 126 figure tra cui 57 musici.

Ingresso 3€ cad.

Sabato 31 dicembre alle 10.30

LA CHIESA DI SANT’ANTONIO ABATE. Cadegliano Viconago (VA)

È una piccola chiesa sconosciuta ai più, edificata già nel X secolo su un balcone panoramico che guarda a Ponte Tresa sul lago di Lugano. Gli ultimi lavori di restauro hanno permesso di evidenziare un sorprendente ciclo di affreschi, opera di Bartolomeo da Ponte Tresa – allievo di Bernardino Luini -, tra cui spicca una straordinaria Adorazione dei Magi.

INFO E PRENOTAZIONI

EMAIL: info@archeologistics.it

tel: +39.3288377206

bit.ly/Beatochiciviene

Questi infine i dettagli di tutto il programma di “Straordinaria Natività”