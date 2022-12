Dal musical al teatro canzone, “In Scena al Dante” porta 8 spettacoli a Castellanza

Presentata la nuova rassegna teatrale “In scena al Dante” organizzata dall’assessorato alla Cultura della Città di Castellanza in collaborazione con gli Amici del Teatro e dello Sport e la Compagnia Teatrale Entrata di Sicurezza. Otto gli appuntamenti al Teatro di Via Dante a Castellanza che accompagneranno il pubblico dal 17 Dicembre 2022 fino al 15 Aprile 2023. «

«Nelle scorse settimane – ha spiegato Davide Tarlazzi, Assessore alla Cultura e all’Istruzione della Città di Castellanza – è stata sottoscritta la nuova convenzione tra Comune di Castellanza e Associazione Amici del Teatro e dello Sport che gestisce la sala. Tale accordo attiva con il relativo impegno economico l’amministrazione comunale lungo tre direttici: sostenere la rassegna del Cineforum; co-progettare la Stagione teatrale; rendere per un congruo numero di giornate il teatro disponibile a ospitare eventi promossi dal comune o da realtà del territorio (asili, scuole e associazioni). Per quanto riguarda la nuova stagione teatrale cittadina abbiamo deciso di portare sul palco compagnie di professionisti ma anche compagnie amatoriali per fare sperimentare diversi generi e linguaggi: tre produzioni sono state selezionate e finanziate dal Comune, e cinque sono state individuate dall’associazione Amici del Teatro. Si parte con un musica per tutta la famiglia e si prosegue con commedie e teatro canzone, spettacoli selezionati per fare passare serate piacevoli e di divertimento. Ci auguriamo che la programmazione possa incontrare l’interesse del pubblico perché, come è noto, un teatro vive grazie al suo pubblico. Dal canto nostro – conclude l’assessore Davide Tarlazzi – desideriamo che il Dante continui a giocare un ruolo importante nella vita culturale della città».

Di seguito il cartellone degli spettacoli.

– SABATO 17 DICEMBRE 2022 ORE 21.00. LA FABBRICA DEI SOGNI. Compagnia Bit – Ingresso € 5,00. Uno spettacolo emozionante per tutta la famiglia, incantevoli cambi di costume, ballato, recitato e cantato dal vivo. Vi condurremo in terre lontane, in castelli incantati e per mari burrascosi dove onde impetuose si infrangono su scogliere di meravigliose sirene… Nella fabbrica dei sogni, costruire sogni non costa nulla; in questo luogo magico si lavora per regalare i sogni a coloro che hanno smesso di sognare. E così potrete salire sul tappeto volante di Aladin verso l’oriente, oppure attraversare boschi e regni incantati, o volare con Mary Poppins… E’ nello spettacolo della compagnia BIT che si verifica tutta la magia del teatro. Il sogno si realizza sul palcoscenico, nelle luci e nei colori dei costumi; i sognatori sono gli spettatori ma anche gli artisti che rappresentano tutti quei personaggi delle favole così cari alle nostre menti che per un attimo, un

attimo soltanto possiamo di nuovo ritornare liberi di fantasticare come bambini.

– SABATO 31 DICEMBRE 2022 ORE 21.30. “OCCHIO ALLA TRUFFA”. Compagnia Ridi per Caso – Ingresso € 15,00. Il titolo anticipa già il filo conduttore dello spettacolo, nel quale i personaggi

saranno coinvolti nelle svariate truffe. Argomento molto sentito dalla popolazione, soprattutto quella anziana, che viene affrontato in chiave comica suscitando un interesse attivo e partecipe.

– SABATO 21 GENNAIO 2023 ORE 21.00. “TI PRESENTO PAPA’”. Compagnia

Teatro della Corte – Ingresso € 10,00. Mauro e Alessandro si conoscono casualmente a casa di Susanna, una escort. Si rivedono poco dopo a cena, dove si scopre che Mauro è il padre di Chiara, la futura moglie di Alessandro. A questo punto tra imbarazzi, panico, bugie, segreti e scommesse, la serata sarà un po’ movimentata… Un’esilarante commedia degli equivoci e una divertente rappresentazione delle

contraddizioni delle famiglie e delle coppie moderne.

– SABATO 18 FEBBRAIO 2023 ORE 21.00. “LE PRéNOM” (CENA TRA AMICI). Compagnia Gt Tempo – Ingresso € 10,00. Le cene di famiglia possono trasformarsi in momenti di scontro memorabili, in cui si abbandonano le maschere, si ignorando le convenzioni delle buone maniere, per poter dire quello che si pensa in faccia agli amici e parenti: momenti di crudeltà vera, insomma. Una commedia moderna amara e divertente con stereotipi vagamente antipatici nei quali ci riconosciamo con un po’ di fastidio.

– SABATO 25 FEBBRAIO 2023 ORE 21.00. ARLECCHINO, SERVITORE DI DUE PADRONI. Teatro Dell’Aleph. – Ingresso € 5,00. Un’esplosione di colori, lazzi, danze, duelli e risate, in questo nuovo lavoro tratto

dalla commedia “Il Servitore di due Padroni” di Carlo Goldoni. “Il servitore di due padroni”, testo che ha segnato il passaggio dalla commedia dell’arte alla riforma Goldoniana, è, a detta del suo autore, una commedia giocosa, cioè un’opera d’intrattenimento, comica e divertente. Tema della commedia, insieme all’amore, è il doppio: Arlecchino (Truffaldino) non è solo il servitore di due padroni che, per uno strano gioco del destino, sono due innamorati alla ricerca l’uno dell’altro, è anche un servitore sciocco ed astuto nel medesimo tempo. Arlecchino, tormentato dalla fame e dall’ingordigia, è malizioso, abile nello sdoppiarsi, nel mentire, corteggiare e millantare ma è anche spontaneo e brillante e la sua vivacità fa contrasto con la rigidità e la staticità degli altri personaggi. Gli attori vi trascineranno in una grande festa e in un vorticare di emozioni, sulle

parole e sulle suggestioni di questa intramontabile opera.

– MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023 ORE 21.00. CIUMBIA! MA QUANTE BELLE DONNE! con Gianna Coletti – Ingresso € 3,00 Amanti generose, perfide madri, mogli dormienti, zitelle speranzose, casalinghe disperate, improbabili cantanti e inquiete poetesse. Le donne sono le protagoniste di questo recital in parole e musica dal sapore ironico e leggero. Una galleria di ritratti scaturiti dalla fantasia di autori legati a Milano: dall’Arialda di Giovanni Testori all’Adalgisa di Carlo Emilio Gadda, dalla casalinga disperata di Franca Rame alla perfida madre di Franca Valeri, incontrando le anime tormentate delle poetesse Alda Merini e Antonia Pozzi. La musica e le canzoni di Enzo Jannacci, Dario Fo, Walter Valdi, Fiorenzo Carpi e Jacqueline Perrotin si fondono in questo girotondo al femminile.

– SABATO 1° APRILE 2023 ORE 21.00. “JANNACCI E DINTORNI”. Compagnia Entrata di Sicurezza – Ingresso € 10,00. A dieci anni dalla scomparsa dell’autore, vogliamo offrire un rispettoso omaggio al cantautore con i brani che, a nostro parere, meglio rappresentano l’ecletticità del

Saltimbanco (così amava definirsi). Un percorso musicale, rigorosamente eseguito dal vivo, che condurrà lo spettatore a ripercorrere la vita artistica di Jannacci, dagli esordi alla maturità.

– SABATO 15 APRILE 2023 ORE 21.00. “IL VOLO PIU’ PAZZO DEL MONDO”. Compagnia Ciak si ride – Ingresso € 10,00. Otto personaggi si trovano a bordo di un aereo low cost piuttosto improponibile, come improponibili sono i personaggi: dal comandante non vedente, alla hostess alticcia fino ai passeggeri ansiosi. Dal decollo fino all’atterraggio, i personaggi vivranno un susseguirsi di situazioni divertenti, preghiere e scongiuri… con un finale a sorpresa.

Prevendita Presso “14 Art Gallery Café” – Via Vittorio Veneto, 19 – Castellanza.

Info: UFFICIO CULTURA – Tel. 0331/526.263 – cultura@comune.castellanza.va.it

www.comune.castellanza.va.it