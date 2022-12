Dalla Comunità il Pezzettino InCanti di Natale, la narrazione che cura abbraccia la città

La comunità per minori Il Pezzettino accoglie a Varese dodici bambini e ragazzi, tra i 5 mesi e i 12 anni, ed è pronta a condividere con la città l’esperienza di una narrazione che cura e crea benessere con un pomeriggio speciale per bambini e famiglie: mercoledì 28 dicembre alle ore 15.30 nel Salone Estense di via Sacco 5 andrà in scena InCanti di Natale, una magica storia di Natale recitata e cantata dal vivo dagli attori de Il teatro del Sole.

L’ingresso è a offerta libera e al termine dello spettacolo a tutti i partecipanti sarà offerta una merenda.

L’iniziativa è nata con l’idea di rendere partecipi i varesini del valore del progetto BiSogni, sostenuto dal Comune di Varese e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e che ha coinvolto a vario titolo diverse realtà bosine. Con BiSogni i bambini del Pezzettino hanno avuto la possibilità di elaborare e superare i traumi che li hanno portati in comunità attraverso la narrazione: «Una narrazione curata, nella scelta delle storie e nelle tecniche espressive che passano innanzi tutto dal corpo, in linea con il modo di sentire e di comunicare dei più piccoli, per aiutarli a trovare e ritrovare la fiducia, la sicurezza e la serenità di cui tutti i bambini hanno bisogno per sognare e crescere», ha spiegato la direttrice del Pezzetino Daniela Cosco durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa introdotta dalla vicesindaco Ivana Perusin e ospitata da Palazzo Estense

IL PEZZETTINO

Il Pezzettino (nome che richiama il titolo di un racconto per l’infanzia emblematico di Leo Lionni) è un progetto nato nel 2016 che si occupa di cura del trauma complesso di minori abbandonati, maltrattati o abusati attraverso l’accoglienza di bambini e ragazzi in comunità educative e collaborando a studi specifici sul trauma in età infantile in collaborazione con l’Università di Padova.

A Varese il Pezzettino ha messo radici nel 2019 con una comunità per minori soli (10 posti, sempre tutti occupati) che si aggiunge a un’altra comunità nelle immediate vicinanze della città dedicate invece a mamme sole con i figli (altri 12 posti, anche questi sempre tutti occupati).

I bambini arrivano al Pezzettino per mandato del Tribunale dei Minorenni o della Procura. «Sono tutti bambini che hanno situazioni multiproblematiche in cui purtroppo non ci sono le risorse e dove allo star male degli adulti corrisponde la solitudine e l’impossibilità dei bambini a crescere in maniera armonica e serena – spiega Cosco – In questi casi, quando l’autorità decide per l’allontanamento dei bambini vengono così allontanati dalla famiglia e i servizi sociali si fanno carico su un doppio binario dei bambini, affidati alla comunità, e dei genitori o delle famiglie più in generale che pure seguono un percorso di aiuto e sostegno nel tentativo i risolvere le problematiche e rendere così possibile l’auspicato reinserimento del minore in famiglia».

BI-SOGNI

In questo contesto il progetto BiSogni nasce dal constatare come il trauma blocchi spesso la crescita emotiva del bambino. «La comunità innanzi tutto accoglie i bambini e i ragazzi che le sono affidati, se ne prende cura dando attenzione, affetto e calore oltre che ad assolvere alle necessità dei bisogni primari. E la crescita emotiva di un bambino è tra i suoi bisogni primari. Quando i bambini arrivano da noi hanno attivato dei sistemi di sopravvivenza al trauma che hanno subito. Questo da un lato li protegge dal dolore, dall’altro spesso li congela, impedendogli di crescere in armonia, come merita ciascuno».

E qui si inserisce il progetto BiSogni che, attraverso molteplici proposte di narrazione attiva dei meccanismi riparatori che, senza portarli a rivivere il trauma, li aiuta a superarlo.

Nella fase iniziale del progetto sono stati innanzi tutto formati sulla narrazione che cura gli adulti a diretto contatto con i bambini: gli operatori della comunità ma anche i volontari dell’associazione Amici del Pezzettino che a decine a aiutano le comunità «donando tempo e beni necessari ma anche cercando soluzioni per garantire attività come corsi sportivi o vacanze ai bambini», racconta la vicepresidente Elena Torno ringraziando Il pezzettino perché consente ai volontari formati anche di entrare nelle comunità per offrire sostegno educativo o nella cura della casa.

Poi i professionisti della compagnia Il teatro del sole hanno iniziato dei laboratori teatrali con i minori in comunità, basati molto sul linguaggio del corpo, il più immediato e spontaneo per i piccoli, mentre le libraie di Potere ai bambini hanno aiutato a selezionare storie, racconti e albi illustrati curativi, capaci di riattivare quei processi riabilitativi di cui chi è abusato ha un gran bisogno per ripartire. La narrazione è diventata per la comunità un momento fondamentale e ricorrente, cui si accede, fisicamente, da una porta magica (anche questa realizzata con la solidarietà della città, e in particolare di un falegname per il telaio e di un negoziante per il tessuto).

E così, un progetto nato per elaborare strategie di superamento del trauma e ricostruzione di sé dei bambini del Pezzettino, è diventato di più: ha portato integrazione della comunità nel tessuto cittadino, ha creato empatia tra i bambini del Pezzettino e i loro compagni di scuola, amici e vicini di casa che a volte sono stati invitati al momento magico della narrazione in comunità e infine è diventato occasione di condivisione con tutti i bambini e famiglie di Varese che vorranno assistere allo spettacolo Incanto di Natale.

INCANTI DI NATALE

Proposto dalla Comunità il Pezzettino e dal Teatro del Sole, lo spettacolo andrà in scena mercoledì 28 dicembre alle ore 15.30 nel Salone Estense di via Sacco 5, a Varese.

InCanti di Natale è una magica storia a tema, recitata e cantata dal vivo.

L’ingresso è a offerta libera e al termine dello spettacolo a tutti i partecipanti sarà offerta una merenda.