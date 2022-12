Dal Pnrr 15milioni per il teleriscaldamento, regalo di Natale per Legnano e Busto Arsizio

Sarà finanziato con fondi del Pnrr il progetto di allacciamento del teleriscaldamento di Amga e Agesp al termovalorizzatore di Borsano. Ad annunciarlo è il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice: «Finalmente, dopo 15 anni di attesa si volta pagina – è il suo commento -. Siamo stati ammessi al finanziamento. Si tratta 5,2 milioni di euro solo per Amga su 7 di investimento. Grazie ad Amga Legnano, con Neutalia, Agesp e Gruppo CAP, anche Legnano avrà un teleriscaldamento efficiente e sostenibile, come i migliori in Italia e in Europa».

Il Dipartimento Energia del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha inserito il progetto, che vede coinvolto Legnano e Busto Arsizio, fra quelli ammissibili: ad Amga sono stati aggiudicati fondi per quasi 5,2 milioni di euro; ad Agesp 10.240.633 euro e a Neutalia 177.123. In totale, gli enti insieme hanno ricevuto 15.605.546 euro.

L’investimento è mirato a sviluppare l’impianto di teleriscaldamento, oggetto di continui guasti, sfruttando il calore prodotto dall’inceneritore. Consentirà di risparmiare il 33% di Co2 emessa, il 36% nel consumo di gas metano, di ottenere il 40% in più di calore preso dal termovalorizzatore, e di risparmiare 1,3 milioni di euro annui, grazie alla diminuzione del consumo di gas e dei certificati neri: «Questi fondi – precisa Radice – potranno essere usati anche per migliorare i servizi di teleriscaldamento e in generale forniti da Amga ai cittadini dei comuni soci. Investire, con coraggio e con attenzione alla sostenibilità ambientale, paga».