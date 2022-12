Dalla Valle del Lanza a Castiglione Olona: come la molera è diventa arte

Domenica 18 dicembre l’ultimo appuntamento del 2022 con “Storie di pietre e di uomini”, gli eventi per il ventennale del Plis

Sarà l’ultimo appuntamento del 2022 con gli eventi di “Storie di pietre e di uomini”, il programma di escursioni organizzate dal Parco Pineta per celebrare i 20 anni del Parco Valle del Lanza.

Domenica 18 dicembre la meta da visitare sarà il borgo antico di Castiglione Olona. Si entra nel vivo dell’uso della pietra molera nell’arte lombarda, di cui il borgo antico castiglionese ne è la massima rappresentazione.

Informazioni tecniche:

Ritrovo a Castiglione Olona, ore 10:00, via XXIV Maggio – Rientro ore 12:30

Necessarie scarpe comode da trekking e abbigliamento adatto per la visita al sito.

Per maggior informazioni GEV Valle del Lanza 3408294405 / gev@parcovallelanza.com