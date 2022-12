Dall’oratorio al bosco “incantato”, Leggiuno accende le sue Lucine di Natale

La pioggia non ha fermato l’inaugurazione delle Lucine di Natale di Leggiuno. Sabato 3 dicembre in molti hanno aspettato il momento più emozionante: l’accensione del bellissimo allestimento che dalla chiesa parrocchiale del paese, arriva fino al bosco incantato. Poi l’oratorio, la pista di pattinaggio, la chiesa e presepe con le statue a grandezza naturale. E ancora, la casa di Lino Betti che anche quest’anno accoglie i visitatori con un allestimento da favola.

Galleria fotografica Leggiuno accende le sue Lucine di Natale 4 di 42

L’inaugurazione intorno alle 17 e 30 quando gli organizzatori e i rappresentanti del Comune di Leggiuno si sono riparati sotto un piccolo tendone per dare inizio a questo evento che fino all’8 gennaio 2023 illuminerà tutto il paese. Il maltempo non ha favorito l’arrivo della tanta gente attesa, ma l’atmosfera del Natale si è potuta respirare in pieno e le esclamazioni di stupore dei primi visitatori non sono mancate.

«Spero che questo lucine piacciano ai visitatori tanto quanto piacciono a me», ha commentato il signor Betti, l’ideatore delle lucine, pochi secondi prima dell’accensione. Poi, la magia: migliaia di lucine a led, lavorate a mano una per una, a creare un bosco incantato con la carrozza di Cenerendola dove fermarsi a fare una foto, il laghetto dei cigni, i pavoni, gli scoiattoli, una galleria di fiori bianchi, la fontanella e tanto altro. Una magia che si è rinnovata anche quest’anno e che, come ha detto uno dei tanti volontari impegnati nella manifestazione, «aspetta tutto il mondo».

Ad allietare la visita le voci dei Fratelli Cervi, un coro di Leggiuno che ha intonato canti natalizi. E ancora, la casetta per la cioccolata e il vin brulé, Babbo Natale in attesa dei più piccoli e due orsi bianchi, giganti ad accogliere i visitatori.

«Arriviamo da Legnano ed è valsa davvero la pena arrivare fino a qui», racconta una signora, tra le prime a sfilare sulla passerella delle lucine. «Ero già stata qui qualche anno fa, poi a Laveno, ogni anno le trovo incredibili», commenta un’altra signora mentre beve una cioccolata calda. E poi, la gioia dei più piccoli che con mantella e ombrello si godono la meraviglia del Natale. E ancora, nell’oratorio le piastre sono accese per fare panini con la salamella e patatine fritte, mentre sulle bancarelle si trovano i prodotti locali.

Leggiuno si prepara dunque, a vivere un mese ricco di eventi, mentre dal punto di vista logistico la manifestazione rispecchierà l’organizzazione rodata lo scorso anno a Laveno Mombello: ingresso solo su prenotazione, con biglietto a pagamento, questo anche per garantire dei flussi regolamentati di persone ed evitare che il piccolo paese possa trovarsi “imbottigliato” e che i residenti abbiamo disagi. Tutte le informazioni su: www.lucinedileggiuno.it.

LA DIRETTA DELL’ACCENSIONE DELLE LUCINE

Presente anche la pista di pattinaggio, novità di quest’anno. L’amministrazione inoltre, ha organizzato degli eventi collaterali: i visitatori potranno trovare un percorso di oltre 70 presepi per le vie di Leggiuno e Sangiano che verrà inaugurato l’8 dicembre con una passeggiata organizzata insieme all’associazione Lezedunum e l’accensione dell’albero di Natale in piazza. Inoltre, la sera del 5 dicembre, ci sarà una visita alle Lucine di Leggiuno speciale e dedica agli studenti delle scuole del paese, dalla primaria alle medie, con oltre 240 alunni e alunne.

BIGLIETTI E COSTI

L’inaugurazione è prevista sabato 3 dicembre alle 17.30, la conclusione l’8 gennaio. Gli ingressi sono scaglionati ogni mezz’ora e i biglietti possono essere acquistati online sul sito delle lucine, così da essere sicuri di entrare e di evitare la coda alla biglietteria: www.lucinedinatale.it.

Il costo d’ingresso è di 9 euro prezzo intero (7 euro se si acquista online) e di 7 euro (5 euro se si compra online) il ridotto (per bambini da 3 a 12 anni e per persone disabili e un loro accompagnatore). I bambini da 0 a 2 anni non pagano. C’è poi il pacchetto Vip a 18 euro che include ingresso con il salta fila, una tazza di ceramica a ricordo e una tazza di cioccolata calda o vin brulé.

PREZZO AGEVOLATO PER I RESIDENTI DI LEGGIUNO

Per tutti i Leggiunesi, l’amministrazione comunale e l’organizzazione hanno convenuto l’ingresso a prezzo agevolato adulti €5, bambini €4 valido tutti i giorni presentandosi alla cassa con un documento attestante la residenza. Sotto i 2 anni l’ingresso è gratuito. Tutte le informazioni: www.lucinedinatale.it.