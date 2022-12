Danni al passaggio a livello di Cittiglio e treni con ritardi sulla Laveno – Milano

Ancora un problema al passaggio a livello delle “Nord“ a Cittiglio per veicoli che danneggiano le sbarre e causano ritardi sulla linea ferroviaria Laveno Mombello – Varese – Milano. È quanto successo nel primo pomeriggio di lunedì quando i tecnici delle ferrovie son dovuti intervenire sul problema che ha causato l’arresto del treno 1037 rimasto fermo alla stazione di Cittiglio (partito da Varese alle 13.05) proprio per consentire la sistemazione del problema. Sul posto stanno intervenendo anche le forze dell’ordine su richiesta del personale di Trenord. È la seconda volta in meno di un mese che un veicolo va a danneggiare il passaggio a livello causando problemi alla circolazione.

L’ultima volta è successo il 21 di novembre, di mattina: linea ferma e ritardi. Quando eventi come questi accadono nelle ore di punta, rischiano di mandare in tilt il traffico pendolare composto su questa linea da chi viaggia verso Sud, di solito per lavoro, viceversa verso il Lago Maggiore i viaggiatori sono per la maggiore studenti. (immagine di repertorio)