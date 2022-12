De Paola: “Non puoi regalare due gol al Lumezzane. Ci aspettiamo giocatori di qualità”

DE PAOLA – Abbiamo avuto diversi problemi c. Vieni a giocare a Lumezzane e non puoi prendere due gol così: se a una squadra così forte gli concedi di andare a rete così facilmente tutto diventa più difficile. È stata una settimana travagliata e questa non è la partita che ci può dare la possibilità di fare risultato, ma contro una corazzata non puoi fare regali. La società sa tutto: sono usciti in otto ed entrati in tre. La situazione è corta, aspettiamo dei giocatori di qualità che possano alzare il tasso tecnico della squadra

FRANZINI – Partita condotta benissimo con grande qualità ed esperienza. Abbiamo capito subito quale tipo di gara fosse, siamo stati equilibrati costruendo e concedendo il minimo indispensabile. Siamo purtroppo solo a metà, ma devo ringraziare tutti per questa prima parte di stagione. In difesa oggi abbiamo giocato con 3 2004 ma nessuno se ne è accorto, che significa che stiamo facendo bene. Sapevamo che il Varese aveva la rosa corta, ma siamo stati bravi a non crearci difficoltà.

MONTICONE – Penso che il risultato parli da sé. Il Lumezzane è una squadra fortissima ma noi abbiamo fatto una gara brutta. Non ci sono scuse, dobbiamo fare molto di più. Sicuramente la coperta è corta, oggi avevamo tanti indisponibili, ma questo spetta alla società. A noi tocca giocare; ora ricarichiamo le pile e cercheremo di dare tutto quando ripartiremo.

MALINVERNO – L’avversario era sicuramente di qualità e anche con il gioco lo ha dimostrato. Abbiamo preparato una partita gagliarda ma ci è mancata un po’ di cattiveria. Non avremmo dovuto scioglierci e subire due gol in due minuti; sull’1-0 tutto può succedere. Siamo stati un po’ sfortunati perché Boni e Rossini si sono ammalati, ma abbiamo fatto una gara a viso aperto. Abbiamo costruito e provato ad attaccare, e se Pastore avesse fatto gol a inizio ripresa sarebbe cambiata. Noi pensiamo a lavorare, è chiaro che siamo contati, ma non spetta a me parlare del mercato. Con la pausa cercheremo di ritrovare le energie per il ritorno, che dovrà essere di altra qualità.