De Paola: “Peccato per il risultato, meritavamo di più. E c’era un rigore grosso come una casa”

DE PAOLA – Abbiamo regalato venti minuti nel primo tempo giocando in orizzontale e senza costruire. Sul primo gol contro una squadra sicuramente forte, ma che nel secondo tempo abbiamo messo là cambiando modulo. Nella ripresa abbiamo fatto più gioco, con personalità, e il risultato è un peccato perché meritavamo qualcosa in più. Abbiamo preso gol su mezzo tiro in porta e c’era un rigore grosso come una squadra. La squadra è viva, ha forza a potevamo pareggiarla. Pensiamo positivo. Ne vorrei tre di giocatori come Rossini che si fa vedere e non ha paura di perdere la palla. Ma devo dire che i ragazzi hanno fatto benissimo.

DE PAOLA 2 – Siamo contati: se viene un raffreddore al bomber (Ferrario, ndr), siamo in difficoltà. La società e il direttore sanno tutto. Di sicuro devono arrivare due o tre giocatori. Oggi la coperta era più che corta e abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano. Speriamo di non aver perso per tanto Foschiani che si è fatto male al ginocchio Penso che prima del 23 qualcosa deve arrivare. Scarpa mi è piaciuto. Peccato per il campo che era conciato molto male, si vedeva che non era stato trattato dall’ultima gara di 10 giorni fa.

SGRO’ – Chi pensava di vedere la squadra di una settimana fa si sbagliava. In Coppa ho fatto giocare altri giocatori, ma oggi, nonostante le tante assenze soprattutto in attacco, e oggi posso ritenermi soddisfatto. Per quanto riguarda la difesa e il centrocampo invece non avevo dubbi e sapevo che con gli inserimenti di qualche. Giocare a calcio su questo campo è difficile, chi si adatta meglio vince. La differenza è stata nel metterla dentro, oggi abbiamo fatto gol e credo che il risultato sia giusto.

SCARPA – Cerco sempre di dare il massimo e aiutare la squadra. Penso che oggi sia mancato solo il gol, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo avuto a lungo il gioco in mano ma non siamo riusciti a giocare. A Lumezzane dobbiamo affrontare la partita con la giusta mentalità. Loro sono una squadra forte ma noi proveremo a fare risultato.

ROSSINI – C’è molto rammarico perché arrivavamo da tre belle partite e oggi gli episodi ci sono girati male e torniamo a casa senza punti. Il cambio tattico del mister mi ha abbassato in mezzo al campo ci ha permesso. Questi ragazzi danno l’anima e avrebbero meritato di più. Noi nuovi abbiamo trovato un ottimo gruppo e se dovesse aggiungersi anche Candido, che