In decine di migliaia per il Giardino d’Incanto a Varese: nel weekend di Natale tre eventi sotto gli archi di luce

Il Weekend di Natale sarà sotto gli archi di luce del Giardino d’Incanto ai Giardini Estensi, lo spettacolo a cura dei Festi in scena nel parco di Palazzo Estense, che nelle prime due settimane, secondo quanto comunica il Comune, ha già fatto registrare quasi 50mila visite.

Sono tre gli eventi in programma, da venerdì 23 a domenica 25 dicembre: il primo è venerdì 23 dicembre alle 18 con il duo SdueT, formato da Simone Aguzzi al Violino e Tommaso Losito al violoncello, giovani e già affermati musicisti che si esibiranno sotto le arcate di luce ai Giardini Estensi di Varese con un repertorio che spazierà dalla musica classica a colonne sonore conosciute, dai brani più moderni ai classici natalizi. Entrambi nati a Varese i concertisti danno vita al progetto SdueT nell’estate 2019 e negli ultimi due anni si sono esibiti in importanti luoghi di Varese come l’Isolino Virginia e il Sacro Monte. L’ultimo loro video è di pochi giorni fa, all’Acinque Ice Arena.

Il secondo evento è alla Vigilia Natale, sabato 24 dicembre, con la Pivababboband di Samarcanda, una orchestra formata da oltre 20 musicisti e cantanti che vestiti da Babbo Natale suoneranno dalle 14.30 nelle vie del centro di Varese e poi si sposteranno alle 17 ai Giardini Estensi sotto gli archi e le luci del parco mettendo in scena uno splendido concerto natalizio.

Il gran finale sarà la sera di Natale, 25 dicembre, alle 18 quando la grande arcata ai Giardini Estensi sarà percorsa da un angelo di luce sulle note dell’Adeste Fidelis. Una grande struttura di luce interpretata da una attrice attraverserà la galleria accogliendo i visitatori come un raggio: uno spettacolo unico che vuole essere segno di speranza per il futuro, lasciando un messaggio di pace e amore per tutti.

Tutti gli altri eventi su: https://www.vareseinforma.it/eventi-natale/