Dedicata alla memoria di Patrizia Salvemini la stanza multisensoriale della “sua” Rsa a Casalzuigno

E’ stata dedicata alla memoria di Patrizia Salvemini, direttrice della RSA fino a Gennaio e presidente varesina di Uneba, l’associazione che riunisce le case di cura, la nuova stanza multisensoriale della casa di cura Fondazione Longhi e Pianezza – Onlus di Casalzuigno. Per la struttura è il primo passo fatto dopo la traumatica scomparsa della direttrice, morta improvvisamente a 54 anni nel giugno scorso: un progetto che la dottoressa Salvemini stava perseguendo ma non è stata in grado di completare.

«La nuova dirigenza insieme a tutto lo staff si è impegnata affinché venisse concluso il progetto desiderato dalla Direttrice Patrizia Salvemini, scomparsa lo scorso gennaio, alla quale abbiamo dedicato la stanza Snoezelen – Ha spiegato ilIl presidente della Fondazione, Manolo Marzaro – Siamo peraltro grati alla comunità per le generose donazioni che hanno consentito di completare gli arredi. La presenza annunciata di numerosi Presidenti e Direttori delle RSA di Varese e provincia è stata testimonianza del valore della Fondazione per il nostro territorio, oltre che la stima e apprezzamento del lavoro svolto dalla dottoressa Salvemini e l’attenzione costante alla cura dell’anziano».

Nel ruolo che è stato della dottoressa Salvemini c’è ora Barbara Cirivello, avvocato e consigliere della Fondazione Molina a Varese, da giugno nominata nuova direttrice della casa Fondazione Longhi e Pianezza Onlus. La Rsa, 65 posti letto nel centro del paese di Casalzuigno, accoglie e cura da oltre un ventennio anziani in momenti di fragilità e offre 12 posti nel Centro Diurno Integrato dove gli anziani over 65 trascorrono le loro giornate condividendo attività di animazione, benessere e cura.

Il momento del taglio del nastro

La stanza multisensoriale Snoezelen, oggi inaugurata, è una stanza nella quale si è ricreato un ambiente protetto per favorire la stimolazione dei cinque sensi con luci, colori, aromi, suoni, oggetti e immagini. Il metodo Snoezelen, originario dell’Olanda, favorisce nelle persone con demenza o Alzheimer calma, rilassamento e fiducia nell’ambiente.