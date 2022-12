Dentro il nuovo cinema multisala di Busto Arsizio che aprirà sabato nel parco Mizar

Mancano quattro giorni all’inizio di una nuova era per Busto Arsizio, quella del multisala. Forse l’attività più attesa all’interno del parco commerciale Mizar, che ha preso il posto della vecchia fabbrica sul Sempione, è infatti il nuovo complesso di Cinelandia che comprende quattro sale per 538 spettatori complessivi. La sala più grande è anche dotata di sistema audio Dolby Atmos, l’avanguardia del suono per cinema, che avvolge lo spettatore in una nuvola di suono perfetta.

Questa mattina abbiamo fatto un giro all’interno della struttura ricavata da uno dei capannoni che punteggiavano l’area della grande azienda di tessuti indemagliabili chiusa nei primi anni duemila. Le sale sono tutte sullo stesso piano e questo è un plus che pochi multisala possono vantare, agevolando la fruizione per le persone diversamente abili. Il nero delle pareti e il color legno dei pavimenti in parquet creano un’atmosfera moderna e funzionale, gli ampi spazi all’ingresso offrono un servizio fast food mentre il ristorante (sushi) aprirà i battenti dopo le feste di Natale.

Il primo evento, che anticipa l’inaugurazione ufficiale, è previsto per sabato 10 e domenica 11 dicembre. Per tutto il weekend il multisala sarà aperto gratuitamente al pubblico. All’interno delle sale cinematografiche verrà proiettata una selezione di cortometraggi realizzati dagli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni che ha sede proprio a Busto Arsizio. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale.