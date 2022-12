Dentro il City Hotel, che a gennaio aprirà come nuovo studentato dell’Università dell’Insubria

E’ tutto pronto, da pressoché due anni e mezzo: fin da quando ancora non sapeva che sarebbe diventato il nuovo studentato dell’Insubria.

L’Hotel City di Varese, da poco acquistato dall’Università dell’Insubria, ha bisogno davvero solo di un piccolo maquillage – ora in corso anche se invisibile all’esterno – per rinascere come studentato, quale sarà la sua destinazione a partire dal 2023: ve lo possiamo dire per certo, perché ci siamo entrati ieri pomeriggio, alla scoperta dei “lavori in corso” per la sua riapertura.

Lavori che sono di pura rifinitura: l’Hotel è stato abbandonato letteralmente da un giorno all’altro solo due anni fa e nella struttura c’era ancora tutto, in ordine come se dovesse riaprire per le colazioni, tant’è che c’erano ancora i tavolini apparecchiati con le tazze. Il City, hotel business molto ben ristrutturato di recente, ha parquet nelle stanze, una hall importante, camere con grandi vetrate e ai piani superiori anche una bella vista sulla città e sul Sacro Monte.

Sono davvero molte le sale riunioni, di diverse dimensioni, adattissime per la sua nuova destinazione: non è difficile immaginare aule per master e corsi brevi. A gennaio saranno aperti i primi due piani, in tempo per l’arrivo dei “fuorisede” del secondo semestre, come i giovani Erasmus. Ma ci immaginiamo il City come una sede molto appetita anche per professori in visita, per la sua posizione strategica: ha un parcheggio sotterraneo interno, ma è perfetto per arrivare con il treno, sia da Malpensa, che da Milano, che dalla Svizzera.

Le stanze sono dotate di tutto, persino di materassi moderni e ortopedici. I bagni sono grandi e raffinati, e molte scrivanie sono dotate di uno specchio a scomparsa e di phon. Per acquisire gli standard da studentato, dovranno essere tutte dotate di un armadio per ogni ospite, quindi in alcune camere doppie saranno necessari dei minimi adattamenti: ma nella maggior parte dei casi c’è già tutto.

Chissà se decideranno di mantenere anche le antiche chiavi dell’Hotel: pesanti e suggestive come quelle “di una volta”, mantengono il fascino della ricezione alberghiera di prima della rivoluzione digitale.

LO STUDENTATO AL CITY: NUMERI E INDICAZIONI

L’operazione complessiva è di circa quattro milioni euro, per i quali l’Insubria ha ottenuto un importante cofinanziamento di 2 milioni e 600mila euro dal Ministero dell’Università e della ricerca, nell’ambito di un bando per la realizzazione di posti letto per universitari, con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il City Hotel, storico palazzo costruito nel 1966 all’angolo tra via Medaglie d’Oro e via Orrigoni a Varese è una struttura alberghiera di sette piani, per una superficie totale lorda di 3235 metri quadrati, «completa di arredi e corredi e con impianti funzionanti e certificati», come si legge nella proposta di acquisto finalizzata a inizio dicembre tra l’Università dell’Insubria e la società della proprietaria Bianca Maria Ambrosini.

Chiuso dal 9 marzo 2020, primo giorno di lockdown, l’hotel è sempre stato un fiore all’occhiello dell’ospitalità varesina ed è tuttora in ottime condizioni, come abbiamo verificato. Il collegio universitario, a pieno regime, avrà circa 65 posti letto in camere doppie e singole e moltissimi spazi comuni per ristorazione, sale meeting e servizi. Dal gennaio 2023 saranno disponibili i primi due piani, per un totale di una ventina di posti. Il resto della struttura dovrebbe essere disponibile intorno a fine febbraio.

Il City sorge tra le stazioni ferroviarie (da dove è operativo anche il collegamento Tilo con Como), l’uscita dell’autostrada Milano-Laghi e piazza Repubblica, dove ha sede il Rettorato. Si tratta di una zona della città geograficamente orientata verso il Campus di Bizzozero, raggiungibile in pochi minuti con gli autobus dedicati e quelli di linea. L’edificio è anche molto vicino al quartiere di Biumo Inferiore, dove nascerà il Campus diffuso, progetto dell’Insubria e del Comune di Varese per ospitare un collegio studentesco.

Con questa operazione l’Università dell’Insubria raddoppia i posti letto per gli studenti: a Varese i 65 posti del City si aggiungono ai 96 del Collegio Cattaneo, in attesa del Campus Diffuso di Biumo.