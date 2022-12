Deraglia un treno in galleria, maxi esercitazione nella notte a Laveno Mombello

Si è svolta nella notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre un’importante esercitazione di gestione delle emergenze programmata presso la galleria ferroviaria di Laveno Mombello.

Le attività, coordinate dalla Prefettura, hanno visto la partecipazione di diversi enti e del gestore dell’infrastruttura.

Le manovre hanno simulato il deragliamento di un convoglio passeggeri all’interno della galleria, a seguito del quale si sono registrati alcuni feriti.

Sul posto trenta vigili del fuoco con diverse squadre: sono state posizionate due colonne fari per illuminare l’area antistante l’ingresso della galleria, istituito un unità di comando locale (U.C.L.) con gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) che hanno fornito il supporto cartografico all’emergenza, il nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto).

Un funzionario tecnico dei vigili del fuoco ha coordinato le operazioni di soccorso. Messa in sicurezza l’area, a seguito anche dell’intervento dei tecnici di R.F.I. che hanno isolato elettricamente il tratto interessato, è stato possibile evacuare i passeggeri. Per alcuni di essi si è resa necessaria la stabilizzazione sul posto e il trasporto in barella. Le operazioni sanitarie sono state svolte dal personale di AREU in stratta collaborazione con i Vigili del Fuoco.

Alle operazioni hanno collaborato Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Provincia di Varese, Comune di Laveno Mombello e Colonna Mobile Provinciale della Protezione Civile.

L’esercitazione è servita a testare il sistema di gestione delle emergenze. Soddisfazione da parte dei partecipanti che si sono confrontati al termine con un debriefing.