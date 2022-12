Il Dg dell’Asst Valle Olona in pensione a marzo? “Prima di lasciare voglio l’accordo di programma del nuovo ospedale”

A marzo avrà maturato i termini per andare in pensione. Non risulta nell’elenco stilato recentemente da Regione dei professionisti candidabili alla guida delle aziende ospedaliere. Eugenio Porfido, attuale direttore generale dell’Asst Valle Olona, da marzo potrebbe lasciare l’azienda. Ma lui assicura: « Finché non otterrò l’accordo di programma per l’ospedale unico non lascio».

Porfido era stato chiamato nel 2019 dal Presidente Fontana proprio con il mandato di gestire l’avvio del processo burocratico per la costruzione del nuovo presidio che sorgerà a Beata Guliana. Il modellino di quello che sarà è da tempo a disposizione per chi arriva nel corridoio direzione strategica all’ospedale di BustoArsizio : « Eravamo avviati poi il covid ha bloccato tutto. Per questo motivo devo portare a termine il mio incarico».

L’accordo di programma è già scaduto una volta prima di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. A marzo 2023 è fissato il novo termine ultimo anche del nuovo accordo. Per il direttore generale una corsa per centrare il suo obiettivo: « Una volta ottenuto l’accordo, la strada sarà in discesa. Potrà essere lunga ma da lì non si tornerà indietro».