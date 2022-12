Dicembre porta la neve sulle montagne del Varesotto

Con l’inizio di dicembre è arrivata la neve sulle montagne del Varesotto. I primi fiocchi sono scesi questa mattina prestissimo, imbiancando via via boschi e stradine e regalando un’atmosfera magica e incantata.

Come spiegato dal Centro Geofisico Prealpino ha iniziato a nevicare nelle zone sopra i 900 metri, sul Campo dei Fiori, ma anche nelle zone circostanti fino a tutto l’Ossola, le Alpi e le Prealpi dove nei prossimi giorni sono previste nevicate anche di tipo abbondante sopra i 1500 metri.

Tornando al Varesotto ed in particolare al Campo dei Fiori, la nevicata andrà via via a trasformarsi gradualmente in pioggia a partire dal pomeriggio, precipitazione che continuerà anche per la giornata di domenica e di lunedì.

Una nevicata che, come sottolineano i meteorologi è ben accolta, soprattutto dopo un autunno caldo come quello di quest’anno. Le montagne hanno bisogno di fare riserva di acqua e ghiaccio e questo è un buon inizio.