Dieci auto “ripulite” in due sole notti: denunciato 37enne a Porto Ceresio

Dieci auto “ripulite” a Porto Ceresio in due sole notti: La serie di furti – di lieve entità ma con molti danni – ha creato subbuglio nel comune sul Ceresio provocando le denunce delle vittime e le indagini dei carabinieri, che hanno denunciato un 37enne.

Secondo i risultati delle indagini a macchiarsi del crimine è stato un uomo solo che, complice l’oscurità della tarda notte, agiva indisturbato: l’uomo, avvicinandosi ai veicoli in sosta, rompeva infatti il finestrino per entrare e, dopo aver frugato, si impossessava delle poche monete o oggetti lasciati dai proprietari nelle vetture.

A far scattare gli accertamenti dei carabinieri di Porto Ceresio sono state le denunce delle vittime: i militari, analizzando i filmati di videosorveglianza delle zone interessate, hanno così individuato ed identificato il presunto autore: un 37enne di origini straniere con precedenti.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per i furti consumati e tentati sulle autovetture nonché per il loro danneggiamento. Della refurtiva invece, di tenue valore, non c’è più nessuna traccia.