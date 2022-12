Il Distretto del commercio della Valceresio vince un bando da 630mila euro

Buone notizie per i cinque comuni che poco meno di un anno fa hanno dato vita al Distretto del commercio della Valceresio, un progetto che coinvolge Arcisate, Besano, Bisuschio e Porto Ceresio con Induno Olona a fare da capofila.

Il nuovo distretto ha infatti vinto un bando di Regione Lombardia, ottenendo un contributo di 630mila euro.

Ad annunciarlo il sindaco del comune capofila, Marco Cavallin: «L’idea era partita un anno fa grazie alla spinta di Ascom e il risultato è stato raggiunto dopo un intenso lavoro che ha occupato tutto il 2022: prima la costituzione del distretto e la sua successiva approvazione da parte di Regione Lombardia; poi la selezione della società di consulenza che ci avrebbe supportato nel percorso per partecipare al bando; in aprile la Regione ha pubblicato il bando triennale che metteva a disposizione 47 milioni di euro per 151 distretti e nei mesi successivi è stata predisposta la proposta progettuale, che poi in agosto è stata approvata da tutti i comuni del distretto e presentata in Regione. Il 30 novembre è stato infine comunicato il risultato. Ci siamo classificati 17esimi su 151 distretti, con il massimo di contributo previsto, appunto 630mila euro».

Le iniziative previste dal progetto presentato dal Distretto si muovono su due linee guida: attrattività del territorio e supporto economico al commercio di vicinato. Conmcretamente sono previste azioni per la riqualificazione urbana e i percorsi ciclopedonali, anche per la loro valenza turistica; la realizzazione di iniziative a sostegno della competitività con attività di marketing, di promozione e di comunicazione per promuovere i singoli esercizi commerciali che operano nel distretto, ma anche lo sviluppo delle competenze degli operatori del distretto attraverso corsi di formazione organizzati con le associazioni di categoria. E poi ancora la realizzazione di politiche attive per l’utilizzo degli spazi sfitti: mappatura dei negozi, tavoli di lavoro con agenzie immobiliari/proprietari, utilizzo temporaneo dei negozi sfitti, incentivi per le nuove aperture; la gestione del “Bando per le imprese”, sulla base delle indicazioni che verranno emanate dalla Regione e in relazione ai finanziamenti che verranno ottenuti.

Nello specifico il “Bando per le imprese” prevede un finanziamento totale di 200mila euro e prima di formulare il bando saranno convocati uno o più incontri con i commercianti per definirne i contenuti e condividere le altre iniziative ij èprogramma

«E’ un risultato molto importante che saprà dare un bell’impulso al nostro commercio locale – conclude Cavallin – Ringrazio il mio assessore Claudio Andreoletti che per la nostra Amministrazione ha curato il progetto e molto ancora potrà fare per farlo fruttare al meglio».