Il diverbio stradale e il martello contro l’auto del rivale alla rotonda della Schiranna: condannato 24enne

La serata sbagliata a base di canne e mezzi deliri che finisce in camera di sicurezza e poi davanti al giudice che oggi ha pronunciato la sentenza di condanna a un anno e 7 mesi per ricettazione, violenza privata e porto abusivo di oggetti atti a offendere (Foto di repertorio).

Siamo nella tarda serata del 7 luglio scorso alla rotonda della Schiranna: i carabinieri fermano un ragazzo che passeggia in mezzo agli “otto” fatti per deviare il traffico, gli chiedono che succede perché prima qualcuno aveva tirato un martello contro il lunotto posteriore di un’auto in transito.

Il giovane a piedi, classe 1998 di Varano Borghi, verificano i carabinieri, aveva lasciato poco distante un’auto risultata rubata e sulla quale si trovava il martello. Scattano le manette e l’arresto viene convalidato con misura: obbligo di dimora a casa nelle ore notturne e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni dalle 10 alle 12. In fase di convalida il ragazzo aveva affermato di essere consumatore abituale di drogheria leggere , “ogni tanto quando fumo mi viene voglia di alzare le mani”.

Il giudice ha accolto la richiesta di condanna in primo grado presentata dal pm: un anno e 7 mesi di carcere con pena sospesa. Alla base del diverbio e del lancio del martello è’ stato appurato esserci un diverbio stradale maturato poco prima del fatto: l’auto risultata rubata ha fatto scattare l’accusa di ricettazione.