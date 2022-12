Domenica 18 dicembre a Luino torna la mostra mercato di Natale con Artigiani in borgo

Dopo il successo dell’esposizione di domenica 11 gli Artigiani di Mani Maestre tornano a Luino per la seconda edizione della mostra mercato di Natale con Artigiani in borgo nel quadro degli eventi Natale a Luino 2022 promossi dal Comune di Luino.

L’appuntamento è per domenica 18 dicembre dalle 10.30 alle 18.00. Le vie Comi e Sereni, largo Garavaglia e lo spiazzo pedonale di piazza Garibaldi saranno allestiti a festa con le creazioni originali di artigiani e hobbisti che esporranno le loro creazioni originali per proporre un’alternativa responsabile per i regali di Natale e le decorazioni natalizie per la casa.

Per operare a tutto tondo nell’ottica della valorizzazione dell’artigianato locale, l’esposizione del 18 dicembre vedrà gli Artigiani di Mani Maestre dividere gli spazi con i produttori locali associati a Terra e Mani, associazione consorzio dei produttori locali operanti nel territorio luinese, per un Natale ricco di gusto e colori all’insegna dell’acquisto responsabile e a Km zero.

Musica di Natale, luci e allegria faranno da cornice alla seconda domenica di esposizione, per creare la migliore atmosfera per gli acquisti di regali e per scambiarsi gli auguri di buone feste. Quello di domenica 18 a Luino sarà l’ultimo appuntamento del 2023 con le attività di Mani Maestre, che chiude l’anno con un bilancio di eventi estremamente positivo e in crescita.

Per informazioni sugli espositori e sulle attività di Mani Maestre è possibile consultare la pagina Facebook manimaestre o scrivere una mail a manimaestre@gmail.com