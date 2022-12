Domenica 4 dicembre ci sarà il mercatino di Natale di Casbeno

Domenica 4 dicembre il 19° Mercatino di Casbeno a scopo benefico avrà luogo con qualsiasi condizione meteo.

“Oggi abbiamo predisposto tutto e la cucina era in gran fermento – scrivono gli organizzatori -. Il programma gastronomico e di intrattenimento non cambia e offrirà il pranzo al calduccio del RistOratorio (anche d’asporto), leccornie e golosità, vin brûlé, due concerti dei bambini in chiesa dalle 15:30, il sacco di Babbo Natale, la mostra fotografica all’asilo… tutto come è stato pensato”.

“È auspicabile la partecipazione della maggior parte degli espositori iscritti, circa settanta perché Casbeno c’è!”