Domenica 4 dicembre a Luino il tour natalizio del Greensleeves Gospel Choir

Appuntamento a domenica 4 dicembre alle 2045 nella Chiesa Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo a Luino per un evento che vedrà protagonista il Coro gospel Greensleeves.

Si tratta di una delle tappe del tour natalizio del celebre coro di Varese, diretto dal Maestro Fausto Caravati con 23 voci tra bassi, tenori, contralti e soprani. Il concerto è organizzato in collaborazione con la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo di Luino.

Domenica sarà anche l’occasione per sostenere la Campagna Tende 2022/2023 della Fondazione AVSI “La pace si può. Cominciamola noi”. «Nell’anno in cui la guerra è scoppiata a pochi chilometri da noi – si legge nella nota che lancia l’iniziativa – abbiamo scelto di incentrare la nuova Campagna Tende sulla pace: è possibile, noi ne siamo certi. Ma non si fa da sola. Ha bisogno di noi. La pace si può, cominciamo noi ad aprirle la strada».

AVSI, attraverso la Campagna, propone di sostenere concretamente alcuni progetti di sviluppo in sette paesi, Ucraina, Tunisia, Libano, Uganda, Perù, Italia e Burundi. Al termine del concerto sarà dunque possibile donare un contributo a favore di queste opere.