Domenica 4 dicembre a Monvalle la Giornata del Ringraziamento di Coldiretti Varese

Appuntamento domani, domenica 4 dicembre, a Monvalle con le celebrazioni della Giornata del Ringraziamento della Coldiretti Varese.

Il programma prevede il raduno dei mezzi agricoli e l’accoglienza dei partecipanti alle 9.30 presso l’area antistante la chiesa parrocchiale e, alle 10.30, la messa solenne presieduta dal vicario generale dell’arcidiocesi di Milano, monsignor Franco Agnesi. Momento culmine sarà l’Offertorio dei prodotti agricoli dell’intera provincia prealpina. Al termine della funzione ci sarà la benedizione delle macchine agricole, con il saluto delle autorità e il rinfresco che chiuderà la giornata.

La Giornata del Ringraziamento è consuetudine dal 1951, data della sua istituzione; dal 1975 è stata inserita dalla Conferenza episcopale italiana nel calendario liturgico e giunge quest’anno alla settantaduesima edizione.

Il principio della legalità è messo al centro della Giornata per il 2022 e, per l’occasione, la Cei ha ribadito il forte apprezzamento per l’agricoltura soprattutto in un tempo segnato dalla guerra e sottolineato come la mancanza di grano affami i popoli e li tenga in scacco.