Donate 30 mila mascherine alla mensa di via Bernardino Luini a Varese

Grazie alla sinergia tra Polizia di Stato e Comune di Varese, sono state donate circa 30 mila mascherine alla mensa di via Luini, dove il presidio chirurgico è indispendabile alle persone bisognose per poter accedere alla mensa e usufruire dei pasti gestiti dalle suore della Riparazione. Oltre a queste, la Polizia di Stato ha donato al Comune anche altre mascherine: i Servizi Sociali provvederanno a consegnarle direttamente ad associazioni ed enti impegnati in attività sociali.

Presenti questa mattina a consegnare le mascherine anche gli assessori ai Servizi sociali Roberto Molinari e alla Sicurezza Raffaele Catalano, che spiegano: «Ringraziamo la Polizia di Stato che ha donato le mascherine, contattando l’amministrazione per poterle distribuire dove sono possono essere più utili».