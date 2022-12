Donna di 85 anni investita in piazza Libertà a Malnate, soccorsi in azione

Soccorsi in azione questa mattina – mercoledì 7 dicembre – nel centro di Malnate. Una donna è stata investita da un’auto in piazza Libertà, in prossimità delle strisce pedonali rialzate, all’imbocco di via Marconi.

Sul luogo sono intervenuti, oltre al personale sanitario, anche gli agenti della Polizia Locale di Malnate che ha collaborato con gli operatori impegnati nei soccorsi e regolarizzato il traffico.

La donna, una 85enne della città, è stata colpita lievemente dall’auto ed è stata trasportata in ospedale per maggiori accertamenti.