Dono di Varese per l’oncologia al Day Hospital dell’ospedale di Circolo

Tre carrelli polifunzionali per il Day Hospital oncologico dell’Ospedale di Circolo di Varese, per un valore di oltre 4.800 euro: sono i doni consegnati oggi al reparto diretto dal prof. Francesco Grossi da Varese per l’Oncologia, l’Associazione che da tanti anni è vicina ai pazienti oncologici in cura nell’ASST Sette Laghi. La stessa associazione in passato aveva donato una vettura per gli spostamenti del team di Homcology al domicilio dei pazienti.

Homcology è un progetto nato grazie ad una sinergia tra l’ASST dei Sette Laghi, l’ATS dell’Insubria, i Medici di Medicina Generale, Regione Lombardia e l’Associazione “Varese per l’Oncologia”: un team itinerante, formato da quattro medici, quattro infermieri, uno psicologo ed un fisioterapista, coordinato dal prof. Francesco Grossi, effettua trattamenti antitumorali direttamente al domicilio del paziente in collaborazione con il caregiver ed il Medico di Medicina Generale. Attualmente sono seguiti oltre 30 pazienti, malati oncologici in trattamento attivo con disabilità che impediscono l’accesso agli ambulatori per limitazioni legate alla patologia stessa, al trattamento o altre comorbidità non strettamente legate al tumore, ma altrettanto invalidanti.

«Con questa donazione Varese per l’Oncologia dimostra sempre più attenzione e vicinanza alle persone, che vengono curate, e agli operatori del Day Hospital oncologico, impegnati ogni giorno in un lavoro delicato e di grande sensibilità – ha spiegato Carlo Lucchina, Presidente dell’Associazione – C’è un legame che resta, tra i pazienti che passano dal reparto e il reparto stesso, come dimostra questa donazione in ricordo di Lorena Tomasetto. Varese per l’Oncologia vive proprio di questo legame, raccoglie questo patrimonio di affetto e riconoscenza, di apprezzamento e rispetto, e lo rimette in circolo a favore degli operatori e degli altri pazienti. E i risultati ci sono, sono concreti come questi carrelli, ma anche come la cura che Homcology porta a casa dei pazienti. A questo proposito, Regione Lombardia, grazie alla sensibilità del Presidente Fontana e dell’Assessore Bertolaso, ha stanziato con una DGR del 28 dicembre, 100mila euro per potenziare questo servizio così prezioso».

«Lorena è stata curata nella struttura di Oncologia di Varese – spiegano i famigliari di Lorena Tomasetto, alla cui memoria è dedicato uno dei carrelli donati – La cosa che ha lasciato il segno è l’importanza che ogni volta gli operatori dedicavano non alla malattia, ma a lei, in quanto persona. È da questo rispetto per ciò che è un paziente che si alimenta l’affetto e la gratitudine per il reparto».