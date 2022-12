Il doppiatore di Vegeta Gianluca Iacono alla Japan Toys Exhibition a Cassano Magnago

Ha dato voce all’indimenticabile Sayan Vegeta, acerrimo nemico-amico di Goku in Dragon Ball, ma è stato anche lo chef Gordon Ramsay e Marshall Ericksen di How I met your mother.

Il doppiatore Gianluca Iacono sarà ospite alla Japan Toys Exhibition nell’ex chiesa di San Giulio (via San Giulio) a Cassano Magnago, sabato 17 dicembre.

Alle 14.15 ci sarà l’incontro con il doppiatore, seguito dalla cerimonia del tè in programma alle 15.

Oltre a Vegeta, che tutto doppia, Iacono ha prestato la sua voce ad altri personaggi degli anime giapponesi quali il professor Aizawa di My Hero Academia, Koji Nagasaki in Devilman Crybaby e Roy Mustang in Full Metal Alchemist:Brotherood.