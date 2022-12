Droga, traffico di esseri umani e sicurezza stradale. Il 2022 della Polizia Locale del Monte Orsa

Nel 2022 la Polizia Locale del Monte Orsa, di cui fanno parte i comuni di Viggiù, Besano e Clivio, è stata in prima linea su ogni fronte. Numerose le attività poste in essere per la prevenzione e per il contrasto al crimine sul Territorio di competenze. Dai furti in abitazione allo spaccio di droga.

Decine i sequestri di sostanze stupefacenti detenute per fini personale, con il conseguente ritiro della patente per il consumatore. Non da meno, sotto il profilo penale, il contrasto allo spaccio nei boschi ha visto gli uomini, capitanati dal Commissario Capo Andrea Campoleoni, portare a termine importanti sequestri sia di eroina che di cocaina con il relativo arresto dei soggetti interessati.

Per quanto concerne i reati predatori sono venti le vetture legate a prestanome, fermate e controllate dalla Polizia Locale mentre giravano sul territorio. In tutti i casi a bordo vi erano soggetti pluripregiudicati che non hanno mai saputo giustificare la presenza sul territorio di confine. Tra novembre e dicembre il livello di attenzione verso il fenomeno dei furti in appartamento ha portato a diversi interventi rilevanti, ancora coperti da segreto in quanto oggetto di attività d’indagine.

Diverse attività, tutte eseguite in flagranza di reato, sul contrasto al traffico di esseri umani verso la Svizzera e quindi il nord Europa. La Polizia Locale, quale polizia della comunità e del territorio, vanta un’ottima e fattiva collaborazione con gli organi di Polizia dello Stato, ed in particolare con la Questura di Varese, la Guardia di Finanza di Gaggiolo, nonché con le stazioni Carabinieri di Viggiù e Porto Ceresio.

Non da meno i risultati nell’ambito delle attività di Polizia stradale. Sono mediamente 5 i veicoli privi di copertura assicurativa fermati ogni mese dalla Polizia Locale. Almeno il doppio quelli senza la periodica revisione. Subito dopo seguono le violazioni contestate agli automobilisti per sorpassi effettuati dove non consentito, uso di telefoni alla guida e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Numerose anche le sanzioni elevate ai sensi dei regolamenti comunali nei confronti di cittadini che avevano abbandonato rifiuti sul territorio e per i conduttori di cani che non avevano raccolto gli escrementi.