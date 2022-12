Droni e pattinatori volteggiano insieme nel Gran Galà di Natale

A dicembre a Busto Arsizio si allestisce l’albero, si fa il presepe e prima di Natale si va a vedere lo spettacolo dell’International Skating. E anche quest’anno moltissime persone sabato 17 dicembre hanno gremito gli spalti del PalaCastiglioni per assistere al gran galà natalizio della società di pattinaggio artistico a rotelle più forte della provincia di Varese.

Questo evento permette all’International sia di presentare i nuovi iscritti che di mostrare orgogliosamente i propri campioni. Per quanto riguarda i più piccoli, davanti a genitori più emozionati di loro, hanno messo in mostra tante evoluzioni che hanno imparato in pochi mesi, mentre il folto gruppo agonistico si è esibito in diversi numeri di gara che hanno permesso loro di vincere diversi trofei a livello provinciale, regionale e nazionale.

Possiamo citare il gruppo “Riflessi di Venere” che si sono esibiti sul tema “Squid Game” vincitori della medaglia d’argento ai campionati regionali Uisp, del quartetto “Comete Splendenti” su musica “Je me souviens de nous”, che nel loro palmares hanno un titolo regionale Fisr e una medaglia di bronzo al campionato nazionale Uisp, per poi concludere con David Frattolillo, che ha solo 13 anni ma ha già conquistato lo scettro nazionale nel 2017 e 2018 e la medaglia d’argento al campionato italiano 2021 e 2022 specialità obbligatori e la medaglia di bronzo nel 2021 specialità libero.

Nelle sue esibizioni l’International Skating si è sempre divertita ad inserire delle novità, infatti, nel passato abbiamo visto tra i pattinatori anche piccoli intermezzi teatrali, video proiettati sul telone del palazzetto, sketch esilaranti e giochi di luce. Questa volta si sono superati perché per la prima volta in Italia in una situazione indoor abbiamo visto un breve spettacolo di 10 droni che volteggiavano simultaneamente su musica natalizia.

Il presidente Marco Frattolillo non contiene la sua felicità per l’andamento dell’associazione che dopo la pandemia ha ripreso a pieno ritmo sia per quanto riguarda i risultati sportivi che per quanto riguarda le nuove iscrizioni. A suffragare l’importanza dell’International Skating nella nostra città, la presenza sugli spalti di autorità di Busto Arsizio quali Orazio Tallarida (consigliere comunale, Presidente Commissione Sport), Laura Rogora (Presidente del consiglio comunale), Maurizio Artusa (Assessore allo sport), Alessandro Albani (consigliere comunale) e infine Maria Teresa Nasatti (vicepresidente A.S.S.B.).