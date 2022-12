Due persone ferite in un incidente alla rotonda di Castronno

È di due persone ferite fortunatamente in modo non grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto domenica mattina a Castronno alla rotatoria di ingredsso in paese dalla statale. Le persone all’interno dell’auto sono state liberate grazie all’ausilio dei vigili del fuoco e soccorse dal 118 che ha inviato sul posto ambulanza e automedica. I sanitari hanno medicato le persone ferite, due donne di 50 e 54 anni: le loro condizioni non sono gravi, codici verdi. Pesanti invece le ripercussioni sul traffico.