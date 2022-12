Due varesine alla finale nazionale di Miss Curvy che si terrà a Bologna

Sabato 17 dicembre si terrà la Finale Nazionale della sesta edizione del concorso Curvy presso l’arena di FICO Eatalyworld a Bologna alla quale parteciperanno 34 concorrenti provenienti da tutta Italia e selezionate nel corso del 2022.

Due saranno le concorrenti provenienti dal Varesotto:

Desiré Canzoneri, 28 anni, di Ispra (VA). E’ estetista onicotecnica e a breve aprirà il suo negozio. Ama ballare, per diversi anni ha ballato latino americano e ha partecipato a una gara di bachata dove si è classificata terza; da poco ha iniziato a studiare danza del ventre. Le piacerebbe diventare modella e indossatrice curvy e creare un sua linea di abbigliamento. Da ragazzina è stata bullizzata per diversi anni e questo l’ha sempre portata a credere di non essere all’altezza di tante cose. Per lei Miss Curvyssima è una rivincita e una soddisfazione. E’ fiera di portare alla società un messaggio importante: bellezza non è solo magrezza. Il suo motto è: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Della sua terra porta lo splendore del lago e le emozioni dei luoghi in cui in cui è cresciuta.

Luana Lacroce, 37 anni, di Varese è del segno del Leone. Impiegata di commercio in Svizzera, gioca a Beach volley, partecipa a delle gare di spartan race ed è mamma di un bambino di 11 anni. Ha deciso di partecipare a Miss Curvyssima poichè negli anni, tra esperienze scolastiche e di vita, la sua autostima di donna è andata sempre più a decadere, ed è sicura che sfilare possa essere un buon modo per superare questo suo limite. Il suo motto è “Ciò che non uccide, fortifica”. Della sua terra porta la bellezza delle montagne e dei laghi ma soprattutto “la cultura della vita da paesello che ormai negli anni si è andata a perdere”.