A Duno presepe nei lavatoi e rametti di pino alle porte per Natale

Natura, tradizioni e semplicità per il Natale a Duno. Anche il più piccolo paese del Varesotto, in cima alla montagna in Valcuvia si prepara per affrontare il periodo natalizio.

«Stiamo preparando il presepe nel lavatoio, sull’acqua, e stiamo vedendo di preparare dei rametti natalizi di pino, da mettere su ogni abitazione, coinvolgendo anche i bimbi», spiega il sindaco Marco Dolce.

Il presepe non è ancora finito e presto sarà possibile ammirarlo (nella foto, uno dei presepi degli anni passati).

Non è il primo anno che a Duno si realizza la natività nei lavatoi, che anche in altri paesi del Varesotto rappresentano una ambientazione naturale per inscenare il presepe.