EA7 Armani Milano – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Derby di Santo Stefano al Forum di Assago: dalle ore 18,30 del 26 dicembre Milano e Varese si sfidano per l’ennesimo confronto tra le due grandi lombarde. Previsto un pubblico piuttosto numeroso proveniente dalla Città Giardino per sostenere la squadra di Brase. Quella di Messina, campione d’Italia in carica, è seconda in classifica alle spalle della Virtus. La partita sarà raccontata azione dopo azione dal liveblog di VareseNews già a disposizione qui sotto a partire dal venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio pronostico (cliccate sul tasto Vote che trovate sotto i nomi delle squadre nell’intestazione). Il live è offerto da Confident; per intervenire è possibile utilizzare la chat che compare in questa pagina (o cliccando sul tondo blu con fumetto bianco, se utilizzate lo smartphone) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione in questo articolo, vi consigliamo di cliccare qui.