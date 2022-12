Edizione numero 68 del Calandàri bosino. Presentazione all’Ance di Varese

Il Calandàri d’ra Famiglia Bosina par ur 2023 sarà presentato sabato 10 dicembre, ore 10, presso la sede ANCE di via Cavour 32 a Varese. Ne parleranno Luca Broggini, regiù della Famiglia Bosina, e il giornalista Riccardo Prando, accompagnati dalle musiche con Enea Biumi.

Il Calandari è l’annuario varesino con la maggior continuità di pubblicazione. Nato nel 1956, da allora esce regolarmente ogni anno. Siamo quindi alla edizione numero 68. Scrivono sul Calandàri giornalisti, storici, uomini di cultura, narratori, poeti. Parla di Varese città e provincia, del nostro territorio prealpino, Canton Ticino compreso, letti nel passato, nel presente e nel futuro. Storie, personaggi (per lo più dimenticati) che hanno amato Varese e l’hanno servita con i loro talenti. Su questo annuario si potranno trovare spunti di riflessione, idee per la Varese che verrà, analisi competenti e l’attività annuale della Famiglia Bosina, che il Calandari cura e promuove.

Il nuovo annuario porta la firma di: Laura Aresi Pantaleo Lucchetti, Dino Azzalin, Bruno Belli, Sauro Bellodi, Federico Bianchessi Taccioli, Arnaldo Bianchi, Fausto Bonoldi, Antonio Borgato, Luca Broggini, Silvano Colombo, Serena Contini, Paolo Costa, Fernando Cova, Raimondo Fassa, Roberto Fassi, Rosalba Ferrero, Davide Galimberti, Amerigo Giorgetti, Marco Giovannelli, Enzo Rosario Laforgia, Massimo Lodi, Federica Lucchini, Simone Mambrini, Giuliano Mangano, Marcella Morellini, Ezio Motterle, Lidia Munaretti, Luisa Negri, Luigi Panighetti, Gianni Spartà, Gabriele Tadini, Ambrogina Zanzi, Carlo Zanzi ed Elena Maria Zoja.

La foto di copertina è di Valentina Zanzi. Il volume di oltre 300 pagine è in vendita a Varese presso la libreria antiquaria Canesi di via Walder 39 e la libreria Ubik di piazza del Podestà 1.