Elena Cossa riconfermata presidente dell’Ordine delle professioni sanitarie tecniche e della riabilitazione di Varese

Elena Cossa riconfermata alla guida dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM PSTRP) della provincia di Varese.

La conferma è emersa in seguito alle elezioni per il rinnovo degli organi che si sono svolte gli scorsi 17 e 18 dicembre: l’incarico è rinnovato per i prossimi 4 anni. L’ordine raggruppa più di duemila professionisti, appartenenti a 18 diverse professioni sanitarie.

Ad affiancare la presidente, con ruolo di vicepresidente, riconfermata la Dott.ssa Sonia Cuman (TSRM). Nuove nomine invece per il ruolo di segretario e di tesoriere dell’ordine che vede rispettivamente il Dott. Dott. Davide Antognoli (Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico) e il Dott. Ermanno Minazzi (Educatore professionale)

Altri membri del consiglio direttivo eletti:

 Dott. Fabio Mattiussi (TSRM)

 Dott. Gabriele Raimondi (TSRM)

 Dott. Luca Natale (TSRM)

 Dott.ssa Simona Sessarego (Tecnico di Neurofisiopatologia)

 Dott.ssa Antonella Silvestri (Igienista dentale)

 Dott. Alessandro Selvagio (Logopedista)

 Dott. Valerio Maiorca (Tecnico della riabilitazione psichiatrica)

 Dott. Bernardino Aufiero (Ortottista ed assistente di Oftalmologia)

 Dott. Roberto Orazi (Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro)

Rinnovati per i prossimi quattro anni anche i membri del Collegio dei Revisori dei Conti composto dalla Dott.ssa Clara Tovo (Assistente Sanitario) e dal Dott. Alberto Vigilini (TSRM). Eletto come membro supplente il Dott. Luca Fallarini (Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare).

«Ringrazio gli iscritti per questa opportunità di poter guidare per i prossimi quattro anni il nostro ordine. Sono riconoscente verso i membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti uscenti per l’egregio lavoro svolto. Sono molto soddisfatta della multiprofessionalità che caratterizza il nuovo direttivo e il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, che annoverano anche molti giovani. Sono sicura che l’entusiasmo e la passione che caratterizzano questa squadra saranno gli ingredienti vincenti per contribuire insieme allo sviluppo e alla valorizzazione delle nostre professioni sanitarie» Elena Cossa