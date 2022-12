Eletto il nuovo sindaco del consiglio dei ragazzi di Taino

Anche Taino ha il suo nuovo sindaco dei ragazzi: si chiama Emma Perrone e frequenta la classe quinta.

Muniti di una speciale tessera elettorale e di scheda, lo scorso giovedì 15 dicembre gli alunni di classe terza, quarta e quinta della Primaria Giovanni Pascoli hanno infatti votato all’urna posizionata tra i banchi di scuola per rinnovare l’organo istituito nel 2014 nel paese del Basso Verbano, eleggendo così la compagna di classe che quest’anno festerà la fascia tricolore, e con lei altri 8 consiglieri.

Dei tre studenti di classe quinta candidati come sindaci, Emma è infatti stata la più votata, con 20 voti sulle 54 schede complessivi. Oggi, 21 dicembre, la proclamazione a scuola con tanto di foto ufficiale insieme al sindaco Stefano Ghiringhelli, che ha augurati all’intero consiglio comunale “buon lavoro” per portare, come i predecessori, la voce, la visione e le istanze dei più giovani e della scuola in Municipio.

Insieme a Emma Perrone, terza ragazza consecutiva ricoprire la carica di sindaco dei ragazzi dopo Corinna Cassani e Lisa Biasin, a comporre il nuovo consiglio comunale dei ragazzi sono: Leonardo Pagani, Davide Galbiati, Giulia Napiki D’Ambrosca, Lucy Wagner Sophia, Federico Zambra, Francesca Nardini, Gabriele Introini e Irene Benvenuto.

«In attesa dell’insediamento in sala consiliare le mie congratulazioni a Emma e a tutti i ragazzi eletti un buon lavoro – commenta Ghiringhelli – Un ringraziamento particolare agli uffici comunali che hanno reso disponibile anche quest’anno le votazioni e ai ragazzi di quarta Arianna, Lorenzo e Malick che nel giorno delle elezioni si sono messi a disposizione dei compagni per seguire gli scrutini».